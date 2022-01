Na haar lawaaiige bestaan met Vaughan koos Lenny voor een stil, meditatief leven

Stevie Ray Vaughan Beeld Redferns

De dag voordat Stevie Ray Vaughan omkwam bij een helikoptercrash, vertelde de legendarische bluesgitarist dat hij een eigenaardige nachtmerrie had gehad. Hij bezocht zijn eigen begrafenis, samen met duizenden rouwende mensen, en hij vond het verschrikkelijk en rustgevend tegelijkertijd.

Op de dag van het ongeluk, 27 augustus 1990, mocht hij met zijn band Double Trouble een concert van de Engelse gitaargod Eric Clapton inleiden, in een met tienduizenden mensen gevuld theater in de Amerikaanse staat Wisconsin. Bijgestaan door de stergitaristen Buddy Guy en Robert Cray jamde Vaughan met Clapton als apotheose een zestien minuten durende versie van Sweet Home Chicago bij elkaar. Zij die erbij waren, hadden het gevoel in de blueshemel te zijn beland.

Voor Vaughan was dit een schitterend sluitstuk van een hobbelige en weerbarstige periode. Na – overigens zeer succesvolle – jaren vol drugs en alcohol kickte hij af in een kliniek en hervond hij zichzelf met een nieuwe plaat, In Step. Hij had een verse geliefde, nadat zijn met drugs gevulde vechthuwelijk met Lenora ‘Lenny’ Bailey op de klippen was gelopen.

Voor Lenny had hij in 1980 op de rand van hun bed een instrumentale, meeslepende liefdesverklaring gecomponeerd, Lenny. Hij deed dat uit dank voor de tweedehands Fender Stratocaster die ze hem voor zijn verjaardag had gegeven. Deze ‘1965 Strat’ kreeg trouwens ook de bijnaam Lenny.

Stevie Ray Vaughans debuutalbum Texas Flood, met daarop als laatste nummer Lenny.

Stevie Ray Vaughan brak door bij het grote publiek met zijn gastrol op het album Let’s Dance (1983) van David Bowie – denk maar aan de gitaarsolo’s in het titelnummer en in China Girl. De platenmaatschappij zag wel brood in de Texaanse gitaarheld, en zijn debuutplaat Texas Flood luidde in de jaren tachtig het begin in van een bluesrevival.

Bowie wilde hem ook als sidekick tijdens zijn wereldtournee. De repetities maakte hij nog wel mee, maar omdat de onderhandelingen over zijn gage belabberd verliepen, hield Vaughan het voor gezien. Zo veel zin in een rol als bijwagen in circus Bowie had hij nou ook weer niet.

Na het optreden met Eric Clapton in Wisconsin in 1990 stond er voor Vaughan een helikopter naar Chicago klaar. Kort na het opstijgen crashte de helikopter tegen een skihelling. Alle vijf de passagiers kwamen om, onder wie ook de bodyguard van Clapton. Later werd vastgesteld dat het onverantwoord was geweest om op te stijgen in de mist. De familie Vaughan sleepte de helikoptermaatschappij voor de rechter wegens nalatigheid. De zaak werd voor een onbekend bedrag geschikt.

De nachtmerrie van Stevie Ray Vaughan werd werkelijkheid op 31 augustus 1990. Duizenden rouwende mensen waren in Dallas getuige van de begrafenis van de pas 35-jarige gitaarheld. Zij hoorden Stevie Wonder, Jackson Browne en Bonnie Raitt een prachtige versie zingen van Amazing Grace.

De Lenny van Lenny overleed in 2018 in haar huisje op een klein eiland voor de Mexicaanse kust. Na haar lawaaiige bestaan met Vaughan had ze gekozen voor een stil, meditatief leven en zich gespecialiseerd in alternatieve geneeswijzen en astrologie. Ze liet ooit optekenen dat ze nooit naar Lenny heeft kunnen luisteren zonder te huilen.