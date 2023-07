Na eenderde van ‘Welshpool Frillies’ van Guided by Voices lijkt het alsof Robert Pollard geen zin meer had zijn liedjes verder te fatsoeneren ★★★☆☆

Guided by Voices doet niet aan één plaat per decennium. Welshpool Frillies is al het tweede album dit jaar van de band met cultstatus van de dwangmatige liedjesschrijver Robert Pollard. Ditmaal met een ‘bescheiden’ vijftien nummers. Dat zou zomaar kunnen betekenen dat Pollard wat strenger is geweest in de selectie van de liedjes.

De sterke opener Meet the Star belooft wat. Tegendraadse gitaarriffjes geven een hakkend ritme aan waar Pollard tegenin zingt totdat alles melodieus samenkomt in het refrein. Cruisers’ Cross heeft de twangy gitaren van REM die zo mooi harmonisch tegen elkaar schurken. Maar na eenderde van het album lijkt het alsof Pollard geen zin meer had zijn liedjes verder te fatsoeneren en blijf je met de schetsjes van songs achter.

Guided by Voices Pop Welshpool Frillies ★★★☆☆ GBV Inc. Records/ De Konkurrent