Na een zomer vol microminirokken zijn de rokken deze winter ultralang

Sharon Stone met haar ex-man Phil Bronstein in 1998. Beeld FilmMagic, Inc

Het icoon

Filmliefhebbers associëren Sharon Stone met de korte, witte, mouwloze jurk uit Basic Instinct, modeliefhebbers herinneren vooral de outfit die ze droeg naar de Oscaruitreiking van 1998. En dat terwijl het een last minute bijeengeraapt setje was. Een combinatie van casual en chic, en van duur en heel betaalbaar: een lila rok van ontwerper Vera Wang met een simpel wit Gap-mannenshirt van haar toenmalige echtgenoot Phil, dat ze ongeknoopt omwikkelde en in de rok stopte. Simple comme bonjour, maar wat een effect.

Hadewych Minis Beeld ANP / Frans van Zijst

De sterveling

De combinatie die Hadewych Minis in 2019 droeg bij de première van de door boezemvriendin Halina Reijn geregisseerde film Instinct is op dezelfde leest geschoeid als die van Stone: simpele bovenkant (in dit geval een zwarte langemouwentop) met een glanzende maxirok. Ook hier levert dat een spannend contrast op tussen casual en feestelijk. Een verademing op de Nederlandse rode lopers, die doorgaans worden bevolkt door feestgangers en tafelschuimers. Zij dragen ófwel schandalig daagse dracht (in een spijkerbroek met scheuren naar een première, waarom zou je?) of juist overdreven strakke, blote glitterlooks die niet zouden misstaan in een stripclub. Komt nog bij dat een rok origineler is dan een jurk, en makkelijker op verschillende manieren en dus vaker te dragen. Een kwestie van doseren en slim combineren. En dat kan de Maastrichtse Minis, net als acteren, hartstikke goed.

Vanaf links: Rick Owens, Redondo, Ninamounah, Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood,Ludovic de Saint Sernin Beeld Imaxtree

Op de catwalk

Na een zomer vol microminirokken kon het niet anders of de zomen zakken weer: mode blijft immers een uiterst veranderlijke business. De rokken voor komende winter zijn veelal sluik en ultralang, wat het silhouet de nodige dosis drama geeft. Bij The Row en Ludovic de Saint Sernin reikten de rokken tot op enkels en voeten, bij Saint Laurent en Rick Owens sleepten de zomen tot over de grond. Leuk voor op de rode loper of een binnenfeestje, maar niet heel praktisch in de herfstige buitenblubber natuurlijk.

Do’s en don’ts

* Wees heel voorzichtig met hoge hakken en zomen, vooral op de trap, om scheuren en doodsmakken te voorkomen.

* Fietsen kan prima in een lange rok – met een rokzadel.

* Draag een wat chiquere rok gerust met een simpele trui, ook naar een feest. Of een simpele rok met een hele feestelijke bloes.

* Is de rok strak, houd dan de top wat wijder en losser. Een wijde rok staat mooi onder een top die je lichaam volgt.