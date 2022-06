Na een renovatie van zeven jaar en 23 miljoen euro is het Parijse museum over de Middeleeuwen behoorlijk indrukwekkend

Bovenin Musée de Cluny hangt De dame en de eenhoorn, een serie wandtapijten die een hoogtepunt vormt in de laatmiddeleeuwse kunst. Beeld Musée de Cluny

De Middeleeuwen zijn in de mode. Zeker in Frankrijk, zegt museumdirecteur Séverine Lepape van Musée de Cluny, een van de oudste musea van Parijs. ‘Kijk maar naar alle populaire series en videogames geïnspireerd op die periode.’ Toch begrijpen we van de Middeleeuwen nog altijd maar weinig. Een duistere tijd van oorlog, honger en de pest, vat Lepape het gemiddelde kennisniveau samen. Na een ambitieuze renovatie heropende het museum in mei haar deuren. ‘Wij willen een nieuwe kant laten zien, want het was ook een tijd van creatie en schoonheid.’

De verpletterendste getuigenis daarvan bevindt zich bovenin Musée de Cluny. Daar hangt De dame en de eenhoorn, een kleurrijke serie tapijten van wol en zijde met dat mystieke dier dat in sprookjes magische krachten wordt toegedicht. Een meesterwerk uit de late Middeleeuwen, maar voor we daar aankomen is eerst nog pakweg duizend jaar te overbruggen.

Samentrekking van historische monumenten

Musée de Cluny, het enige nationale museum in Frankrijk dat helemaal aan de Middeleeuwen is gewijd, is grondig gerenoveerd. Een facelift die zeven jaar en ruim 23 miljoen euro heeft gekost, bedoeld om het museum voor iedereen toegankelijk te maken. Letterlijk – het is nu rolstoelvriendelijk – en figuurlijk. Weg met de donkere zalen vol obscure attributen gegroepeerd per ambacht. Nu lopen bezoekers vanaf de begane grond met de geschiedenis mee door de collectie, chronologisch uitgestald in crèmekleurige ruimtes met zo veel mogelijk daglicht.

Die collectie is nog altijd van een overweldigende omvang. En ja, daarbij zijn veel religieuze artefacten en het nodige wapentuig. Toch hoef je geen Middeleeuwen-connaisseur te zijn om onder de indruk te raken, en dat is in de eerste plaats te danken aan het gebouw. Musée de Cluny ligt midden in het Parijse Quartier Latin, van oudsher de wijk van bohemiens, schrijvers en andere kunstenaars, en is een wonderlijke samentrekking van historische monumenten.

Met de renovatie werd een nieuw ontvangstgebouw aan het museum toegevoegd. Beeld Musée de Cluny

De reis door de tijd begint bij de wortels van de stad, in het frigidarium – de koude kamer – van wat ooit het grootste badhuis was van Lutetia, de Romeinse voorganger van Parijs. De oude gewelven, gebouwd in de eerste en tweede eeuw, zijn meer dan veertien meter hoog en behoren tot de best bewaarde van Noord-Frankrijk.

Van daaruit loop je als bezoeker de Middeleeuwen in, langs het blinkende goud van grafmonumenten en de gekruisigde Jezus in diverse uitvoeringen, door de Mariapoort uit 1245 die in het museum is ingemetseld. Tegen die lichte muren valt op hoe kleurrijk de Middeleeuwen ook moeten zijn geweest: van de fonkelende glas-in-loodramen tot juwelen die ook nu nog doen watertanden (de museumwinkel speelt er handig op in met moderne afgeleiden), en het bijna absurdistische serviesgoed, zoals de zoutvaatjes in de vorm van fantasiedraken.

Energie opdoen op het terras

Verderop leidt het moderne gedeelte van het gebouw naar een volgend monument; de vroegere Parijse residentie van de machtige Bourgondische kloosterorde van Cluny. Gebouwd vanaf het einde van de 15de eeuw, rijk versierd in luxe stijl - het monnikenhotel was zeker ook een statussymbool.

Het is jammer dat pas in het laatste deel van de tentoonstelling de geschiedenis van deze plek overzichtelijk in beeld is gebracht. Want juist in de architectuur van het museum is de link tussen het Parijse verleden en heden mooi zichtbaar. Neem de kapel van het Middeleeuwse hotel, met de complexe bogen en restanten van felgekleurde muurschilderingen. Tot aan de Revolutie werd hier gebeden, daarna deed het onder meer dienst als drukatelier totdat het in 1843 door een liefhebber tot museum werd gedoopt.

Maar eerst is het tijd voor koffie. Zo halverwege de reis, rond 1300, bevindt zich het Café des Amis. Het terras van het museumcafé biedt goed zicht op het Middeleeuwse deel van het gebouw, en bovendien komt voor de tweede verdieping een dosis hernieuwde energie goed van pas – daar wacht immers nog de eenhoorn.

Aan de fonkelende glas-in-loodramen valt te zien hoe kleurrijk de Middeleeuwen ook moeten zijn geweest. Beeld Musée de Cluny

Hoe ver de gebruiken en waarden van de Middeleeuwen ook van onze huidige samenleving afstaan, we zijn allemaal erfgenamen van die tijd, benadrukt directeur Lepape. Ze hoopt dat het vernieuwde museum ons die periode beter leert kennen. De chronologische opbouw helpt daarbij, net als de tijdlijn met belangrijke gebeurtenissen die door de zalen heen staat aangegeven. Het plaatst de bijbehorende kunst in perspectief.

Mysterieus pronkstuk

Toch mis je als leek soms het verhaal dat de grote geschiedenis met de uitgestalde voorwerpen verbindt. Dat heeft deels te maken met het gebrek aan antwoorden op vragen die ook historici hebben over die tijd. Neem alleen al die kast vol minisoldaatjes en -zwaardjes van lood en tin uit de 14de eeuw. Waartoe dienden die precies? Vermoedelijk was het speelgoed, suggereert het begeleidende bordje, maar het kan ook een onderscheiding voor pelgrims zijn geweest.

Tot slot wacht een van de pronkstukken van het museum: De dame en de eenhoorn. De zesdelige tapijtenreeks van een vrouw geflankeerd door een eenhoorn, omringd door weelderig groen en andere dieren, is rond 1500 gemaakt. Ook hier is over de ontstaansgeschiedenis slechts weinig bekend: vermoedelijk besteld door een familie uit Lyon, maar ter ere van wat? En waarnaar verwijst het zesde tapijt, naast de andere vijf die tast, smaak, reuk, gehoor en zicht uitbeelden? Al eeuwenlang inspireert het mysterieuze werk filosofen en historici tot allerlei hypothesen over de werkelijke betekenis. Daarover laat het museum weinig los, maar één ding is onherroepelijk duidelijk bij het zien van de metershoge wandtapijten in helder rood, groen en goud: de Middeleeuwen waren niet alleen maar donker.