Na een paar uur Zomergasten snakte ik naar een glimp spontaniteit of desnoods een foute grap

Eerst dacht ik nog: fijn dat Janine Abbring een Zomergast op het caravandak heeft getild die ons redt uit de olympische draaikolken van emoties die ons recentelijk hebben meegesleept. Na de oververhitting van Sifan Hassan het koele bloed van zangeres, componist en producer Sevdaliza (33). Na de hysterie van de keirin het kalme mysterie van de Iraans-Nederlandse.

Zo gestileerd als de muziek is waarmee zij de wereld verovert, zo gekanaliseerd waren de emoties die presentator Abbring Sevdaliza probeerde te ontlokken. De beheersing van haar gevoelsleven was van olympisch niveau. Maar na een paar uur Zomergasten snakte ik zondag naar een glimp spontaniteit of desnoods een heel foute grap. Niets van dat al. Nou ja, behalve toen Sevdaliza een ruige dialoog tussen een aan lager wal geraakte Rotterdammer en zijn huisbaas in de docu Willems Kantine als ‘comedy’ typeerde en het milieu van zuipen en snuiven als de voor ‘haar’ Rotterdam kenmerkende mentaliteit van ‘niet lullen maar poetsen’.

Een wereldvreemd moment van de Zomergast die voor haar ideale televisieavond intrigerende fragmenten had geselecteerd die moesten aantonen dat de mens een ‘gelaagd’ wezen is over wie het moeilijk, zo niet onmogelijk is algemeenheden te debiteren.

Sevdaliza, in de vierde aflevering van Zomergasten. Beeld VPRO

Zo zagen we een hoogoplopende ruzie tussen tennisster Serena Williams en de scheidsrechter die haar op de US Open zou benadelen. Williams, in tranen, verloor van de depressieve Naomi Osaka, die na haar eerste grandslamoverwinning haar excuses aanbood omdat ze haar opponent had laten verliezen. Met wie identificeer jij je, wilde Abbring weten. ‘Ik zit tussen hen in’, zo ontweek Sevdaliza de vraag. Niet geloofwaardig ook, want in het spectrum tussen explosieve woede en neerslachtigheid bevindt zich in ieder geval níét de maximale controle die Sevdaliza over haar muziek en clips uitoefent.

Ze toonde prachtige, ontroerende fragmenten, van een oude Turk die, gefilmd door kunstenaar Sophie Calle, voor het eerst van zijn leven de zee zag. Goed te weten dat ‘vanzelfsprekendheden voor iedereen anders zijn’, vond ze. Schrijnende beelden van per rubberboot op Lesbos arriverende vluchtelingen (gefilmd door kunstenaar Ai Weiwei) voorzag Sevdaliza van het bloedeloze commentaar dat ze nuance wilde aanbrengen bij hun vaak negatieve imago. Het lag voor de hand dat het gesprek vervolgens zou gaan over Sevdaliza’s eigen levensverhaal – als vluchtelingenkind in Nederland gearriveerd, verblijf in drie asielzoekerscentra – maar ook daarover sprak ze kort en in zakelijke termen.

De zangeres had ingestemd met het interview in Zomergasten omdat ze, anders dan vaak in de media, alle ruimte kreeg om een ‘vollediger beeld’ van zichzelf te schetsen. Maar wat in drie uur vooral beklijfde, was de indruk van een vrouw die huivert van spontaniteit en emoties – toch echt onmisbare ingrediënten voor een persoonlijk gesprek. Bij zo veel gereserveerdheid is het wellicht beter de keuze van de favoriete tv-fragmenten en de bijbehorende motivatie schriftelijk af te handelen.