Na een moeizaam tot stand gekomen huwelijk gaat Mozarts Figaro scheiden. Wat ging er mis?

Divorce of Figaro Beeld Holland Opera

Het kostte nogal wat moeite voordat Figaro kon trouwen met Susanna, zoals we weten uit Mozarts opera Le nozze di Figaro uit 1786. Nu gaat hij weer scheiden. ‘Na hun huwelijk gaan ze in een nieuw dorp wonen, waar Figaro weer barbier wordt’, zegt regisseur en librettist Joke Hoolboom. ‘Susanna gaat bij hem weg. Ze vindt dat hij zich te veel in een ondergeschikte positie laat plaatsen. Hij likt naar boven en dat wil zij niet. Bovendien wil zij een kind. Hij voelt daar niets voor omdat er oorlog op komst is.’

De Figaro uit de productie van Holland Opera kent vele ouders. De Franse schrijver Pierre Beaumarchais zette hem in de tweede helft van de 18de eeuw op de wereld. Mozart maakte een opera van diens boek Le Mariage de Figaro, de componist Rossini bracht in 1816 het toneelstuk Il barbiere di Siviglia uit als opera. Honderdtwintig jaar later, in 1936, laat de Hongaarse schrijver Ödön von Horváth Figaro scheiden. Von Horváths verhaal is door Joke Hoolboom omgewerkt tot libretto voor Divorce of Figaro.

De barbier Figaro is door de eeuwen heen veranderd. De levens van de vriendelijke opportunist en zijn slimme vrouw Susanna zijn verweven met die van de graaf en gravin bij wie ze beiden in dienst waren voordat ze trouwden. ‘In Mozarts tijd kwam de positie van de adel onder druk te staan door de Verlichting’, zegt Hoolboom. ‘De hiërarchische verhouding tussen knecht en meester begon te wankelen.’ In de 21ste-eeuwse versie vindt een geëmancipeerde Susanna dat Figaro zijn oren nog altijd te veel laat hangen naar de oude orde. ‘Ze zegt tegen hem: wij zijn nu onafhankelijk, dan moeten we niet nog harder sloven dan in de oude situatie.’

Maatschappelijke onrust

De graaf en de gravin, de bewakers van de oude waarden, moeten zich ook verhouden tot de moderne tijd. Divorce of Figaro begint op de bruiloft van Figaro en Susanna in het grafelijk kasteel. ‘Het volk keert zich tegen de graaf en de gravin, waarna ze met z’n vieren vluchten. Ze gaan naar de grens met het buurland waar ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen’, vertelt Hoolboom, ‘ze hebben werk nodig. Hun manier van leven, in de oude hiërarchie, bestaat niet meer.’

De maatschappelijke onrust in de aanloop naar de vlucht is moeiteloos te verplaatsen van de ene eeuw naar de andere. Mozart schreef zijn Figaro aan de vooravond van de Franse Revolutie, Von Horváths verhaal kwam kort voor de Tweede Wereldoorlog tot stand.

Ook met het heden zijn paralellen te trekken, zegt Hoolboom. Het adellijk echtpaar valt van zijn troon en raakt aan lager wal. ‘Hun manier van leven verdwijnt, ze moeten verder op een andere manier. Ook wij moeten nieuwe manieren zoeken om verder te gaan. Er zijn nog altijd hiërarchische machtsstructuren waarin ondergeschikten niets in te brengen hebben, er zijn nieuwe manieren nodig om de klimaatcrisis aan te pakken, of het vluchtelingenprobleem.’

Beeld Holland Opera

Muziek voor de nieuwe Figaro

‘Figaro, Figaro, Figaro’ uit Rossini’s Barbier is een van de bekendste soundbites in de operawereld. Componist Niek Idelenburg maakte er een running gag van in Divorce. Hij mixte daarnaast delen uit Mozarts Nozze met eigen werk. ‘Mozart maakte geregeld muzikale grappen in zijn opera’s. Zo liet hij weleens expres een stukje vals klinken om een ironische scène te onderstrepen. Ik borduur daar af en toe op voort, al is het moeilijk je te verhouden tot Mozart’, zegt Idelenburg. ‘Ik heb daarom vooral gezocht naar een muzikaal idioom dat wat verder afstaat van Mozart.’

Dat vond hij in het modern-klassieke genre. ‘Daarmee kun je de muziek soms een beetje laten wringen, met klanken die naar dissonanten neigen.’ Achttien zangers en een kamerorkest van twintig man aangevuld met slagwerkers zullen de opera uitvoeren in de industriële Werkspoorkathedraal in Utrecht. De muziek van Mozart staat voor de oude wereld, zegt Idelenburg, ‘voor het leven dat wordt vertegenwoordigd door de graaf en de gravin. Als ze met z’n vieren vluchten, betreden ze ook een nieuwe muzikale wereld, er klinken andere harmonieën, en andere instrumenten zoals een vibrafoon en een marimba.’

Divorce of Figaro, Holland Opera, 10 t/m 28/8, Werkspoorkathedraal Utrecht.