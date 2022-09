Na een majestueus geregisseerde opening komt het drama in Athena niet echt van de grond ★★★☆☆

Athena

Tijdens de verbluffende eerste tien minuten van Athena – een ogenschijnlijk ononderbroken opname van een ontluikende oorlog tussen rellende jongeren en de politie in Parijs – lijkt de getalenteerde Fransman Romain Gavras een grote belofte in te lossen. De zoon van de bekende regisseur Costa-Gavras maakte wat aardige speelfilms (de opmerkelijkste, Notre jour viendra, behandelde een soort vervolging van roodharigen), maar zijn krachtigste werk bestaat uit videoclips. En in zijn beste (en meest controversiële) clips oefende Gavras met het verbeelden van de rellende jeugd.

Zo staat Stress van Justice (2008) nog altijd overeind als zeldzaam compromisloos en energiek verbeeld verslag van een groep jongens die plunderend, vernielend en mishandelend van de banlieue naar het centrum van Parijs trekt. En met No Church in the Wild van Jay-Z and Kanye West (2012) tovert Gavras een nachtelijke veldslag met de ME om tot gracieus slowmotiongeweldsballet.

Dit alles komt samen in die lange opname waarmee Athena wordt afgetrapt. Op een persconferentie bij een politiebureau waar ex-militair Abdel (Dali Benssalah) kort na de dood van zijn mogelijk door politiegeweld omgekomen jongste broertje een stille tocht aankondigt, zoekt de camera onder Abdels toehoorders naar zijn jongere broer Karim (Sami Slimane), die het politiebureau bestookt met een molotovcocktail. Een auto rijdt door de gevel, het bureau wordt geplunderd en de jongens rijden met een gestolen politiebusje terug naar hun wijk, waar de toegangsweg onder een viaduct oogt als de poort van een belegerd kasteel.

We mogen ervan uitgaan dat Gavras de nodige trucs uithaalde om het buitenissig complexe shot eruit te laten zien alsof er écht niet in is geknipt, maar dat maakt de majestueus geregisseerde massascène niet minder imposant. Het pandemonium waarin het gewelddadige verzet van de machtelozen ontaardt, is in Athena gelijk aan Gavras’ videoclips: niet alleen misselijkmakend gewelddadig maar óók opwindend en van een zekere schoonheid.

Maar gaandeweg wordt duidelijk dat Gavras hier geen beloftes komt inlossen. Zijn film laat zich kijken als een vervolg op La Haine (1995), waarin de spanning in de banlieue net als in Les misérables (2019) van Athena-coscenarist Ladj Ly slechts broeide. Maar vergeleken met die films blijven de belangrijkste personages hier wat eendimensionaal. Er wordt nog een broer geïntroduceerd, de opportunistische dealer Moktar (Ouassini Embarek), maar ook hij dient vooral als pion om tot de contouren van een Griekse tragedie te komen.

Wat rest zijn stekelige observaties over de zelfdestructie van een geïsoleerde gemeenschap, de escalerende rol van de ME én extreemrechts en voorspelbare politieke opinies in de media. Tot het volume van het bombastische zangkoor weer wordt opgeschroefd en de schaakstukken hun laatste positie innemen.