Na een kwarteeuw klinkt Everything But The Girl op ‘Fuse’ nog steeds aangenaam actueel ★★★☆☆

Het was een aangename verrassing toen begin dit jaar ineens de warme, rokerige stem van de Britse zangeres Tracey Thorn opklonk, begeleid door knisperende elektronica en vervaarlijk diepe sub-bassen die haar echtgenoot Ben Watt uit de computer ontlokt.

24 jaar na hun laatste album als Everything But The Girl was het sinds 1981 samenlevende koppel terug met Nothing Left to Lose. En het leek wel alsof ze gewoon verdergingen waar hun laatste album Temperamental in 1999 ophield. Alleen is Thorns stem wat donkerder en ruwer geworden op het aangenaam actueel klinkende album Fuse.

Watt en Thorne hebben los van elkaar de afgelopen kwarteeuw mooie albums uitgebracht, maar vinden elkaar op Fuse weer zoals vroeger. Knap hoe Watt alles zo modern laat klinken, en het geluid van de dansvloer anno 2023 goed weet neer te zetten zoals hij dat ooit deed met de beats uit de jaren tachtig en negentig.

De recente singles waarmee Fuse opent zijn wel de beste liedjes hier. Melodisch worden de vondsten van Watt wat minder interessant dan ritmisch en het gebruik van autotune hier en daar doet afbreuk aan de natuurlijke barsten die de 60-jarige Thorn inmiddels in haar stembanden heeft. Maar Fuse bevat een aantal knappe liedjes, waarin het echtpaar het beste in elkaar naar boven haalt zoals in het droefgeestige Karaoke, dat je meteen op repeat zet.

Everything But The Girl Fuse Pop ★★★☆☆ Virgin/Universal