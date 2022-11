Na deze thriller-achtige roman van Claudia Piñeiro denk je nooit meer hetzelfde over mantelzorgen ★★★★☆

Claudia Piñeiro Beeld Allejandra López

Wij zijn ons brein, maar wat ben je nog als je brein niet meer doet wat het moet doen? Bijvoorbeeld omdat je de ziekte van Parkinson hebt en niet zo’n klein beetje ook, zoals de 63-jarige Elena? Dat laat de Argentijnse schrijver Claudia Piñeiro zien – of, beter nog: voelen – in de aangrijpende roman Elena weet, die dit jaar de shortlist van de Booker International Prize haalde.

De roman heeft iets van een thriller. Elena’s dochter Rita, lerares van beroep en mantelzorger in haar vrije tijd, is dood gevonden in de klokkentoren van de parochiekerk, hangend aan een touw. Zelfmoord, concludeert de politie. Moord, denkt Elena stellig. Het onweerde die dag en Rita had altijd verkondigd dat je dan niet in de buurt van een kerk moest komen, anders had je een grote kans dat je door de bliksem werd getroffen.

Moordzaak

Maar hoe vindt Elena de moordenaar? Ze kan zelf niet op onderzoek gaan, want ze kan zich nauwelijks nog bewegen. Of zoals ze het zelf uitdrukt: ze heeft geen lichaam meer. Ze heeft een lichaam van een ander nodig om het speurwerk voor haar te doen. Elena kan maar één persoon bedenken die ze daarvoor zou kunnen strikken: Isabel, de vrouw die twintig jaar geleden abortus wilde laten plegen maar daar door Rita op het laatste moment van werd weerhouden. Nu kan Isabel, die haar moederschap dus te danken heeft aan Elena’s dochter, iets terugdoen.

Elena heeft Isabel nooit meer gezien na die ene dag twintig jaar geleden. Wel heeft ze haar adres en dat is niet naast de deur. Ze moet er met de trein en de metro naartoe en dat is voor een vrouw in haar conditie eigenlijk niet te doen. Maar ze doet het toch. Alles voor de nagedachtenis van haar dochter, zou je denken. Maar die verwachting wordt op meesterlijke wijze onderuitgehaald in het gesprek tussen Elena en Isabel in het derde en laatste deel van de roman. Niet alleen meesterlijk vanwege de verrassende ontknoping van deze (zelf)moordzaak, maar ook vanwege de onthulling van een wrange waarheid achter Rita’s ‘redding’ van de baby in Isabels buik. En last but not least, vanwege het nieuwe licht waarin de verhouding tussen moeder Elena en dochter Rita komt te staan. Als je dit deel hebt gelezen, denk je nooit meer hetzelfde over mantelzorgen en moederschap.

Parkinsonpatiënt

En als je de eerste twee delen hebt gelezen (over Elena’s reis naar Isabel) besef je pas goed wat het kan betekenen om parkinsonpatiënt te zijn. Piñeiro beschrijft tot in het kleinste, rauwe detail de gruwelijke lichamelijke beperkingen en vernederingen die de ziekte Elena oplegt: ze kan nauwelijks een stap zetten, kan haar hoofd alleen nog maar omlaaghouden, kwijlt de hele dag door, kan haar plas niet meer ophouden, heeft grote moeite met slikken, kan zichzelf niet meer aankleden en niet meer verzorgen, is nauwelijks in staat verstaanbaar te spreken…

Wat is er dan nog van je over, zo vraagt Elena zich dan ook af. ‘Wat ben je als je arm zich niet beweegt om je jas aan te trekken, je been niet omhooggaat en bereid is om een stap vooruit te zetten, je nek zich niet strekt en je dus niet naar de wereld kunt kijken? (…) Ben je hersenen die aan niemand meer een bevel kunnen geven, al kunnen ze nog wel denken? Of ben je de gedachte zelf (…)?’

Dochter Rita had nog een ander antwoord op de vraag wat haar moeder was geworden door haar ziekte: ‘een onaangename spiegel (…) waar de anderen niet in willen kijken of waar ze wel in kijken zonder zichzelf te herkennen’. Ook dat nog.

Claudia Piñeiro: Elena weet. Uit het Spaans vertaald door Mariolein Sabarte Belacortu. Meridiaan; 151 pagina’s; € 18,99.

Beeld Meridiaan