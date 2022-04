Meindert

Een nieuwe, allesbehalve gelikte naamglossy opent met twee zinnen die iets duidelijk maken over de hoofdpersoon. Dat is de Fries-Groningse popmuzikant Meindert Talma, een bescheiden man die zijn eigen gang gaat. De zinnen: ‘Ja, beste mensen, daar is-ie dan. Na de Linda, de Matthijs, de Chantal, de Youp en de Maarten is er nu ook de Meindert, een naar alle waarschijnlijkheid eenmalig magazine, behorend bij mijn 25-jarig jubileum als albumartiest.’

De lange man (2,04 meter) uit Noordhorn debuteerde in 1997 met de plaat Hondert punten. Een t in plaats van een d, ook dat is Meindert Talma, de eigenzinnige en hoogst originele artiest die een omvangrijk oeuvre van (achttien) platen en een reeks boeken opbouwde, ondanks een totaal gebrek aan glamour.

De glossy is in de eerste plaats een liber amicorum, een vriendenboek waarin collega-artiesten en oude en nieuwe bekenden glimlachend herinneringen ophalen. Tussendoor geeft het feestvarken commentaar. ‘Neerlands onbekendste popster’ (Vrij Nederland, 2011) schuift, niet verrassend, alle eer door naar de mensen die hem de afgelopen kwarteeuw omringden.

Bijna allemaal hebben ze elkaar getroffen in de ‘Club for the International Pop Underground’ Vera, het poppodium in Groningen waar Talma voor de eerste keer optrad met zijn band en naam maakte. De locatie waar hij dit jaar al zijn platen integraal zal spelen, was snel gekozen. ‘Omdat Vera bij mij/ons hoort.’

Verwacht in de Meindert geen sappige anekdotes over rock-’n-rollachtige toestanden met vrouwen en drank en drugs of andere gekkigheid. Talma is een ambachtsman die zichzelf liever niet in het middelpunt plaatst en muziek maakt en teksten schrijft omdat hij daar gelukkig van wordt.

En ja, het gaat óók over de bandnaam uit de beginjaren die ooit grappig werd gevonden, Meindert Talma & The Negroes. Het was destijds een geuzennaam, schrijft Talma, en hij putte er inspiratie uit voor een ‘vrolijk uptempo nummer’, Het N-lied. ‘De drang naar lichte absurditeit en de onstuitbare drang om Nederland Muziekland te veroveren kwamen er goed in naar voren.’

Inmiddels kijkt Talma er anders tegenaan. ‘Het heeft jaren geduurd voordat we inzagen dat onze naam een verkeerde inschatting was. Dat wat stoer bedoeld was, was een uiting van racisme, kwetsend voor zwarte mensen en mensen van kleur.’

Zand erover. De laatste, Friese, woorden zijn voor de vriend die hem de Groningse popscene introk, Nyk de Vries. ‘Dizze man is geniaal. Meindert jonge, wat in prachtmuzyk en lyryk hast makke.’