Na de laatste aflevering van ‘Succession’ voelt het op tv allemaal net iets schraler aan dan normaal

Eigenlijk was de Nederlandse tv op maandagavond een beetje bijzaak. Ja, er was veel interessants te zien. Half Holland in crisis bijvoorbeeld, met de altijd goedgehumeurde presentator Yora Rienstra. Zelfs de nakende klimaatcatastrofe die ons gaat wegvagen weet Rienstra met onverwoestbaar gemoed in kaart te brengen. Elders viel de eerste aflevering te volgen van de intrigerende vijfdelige documentaire Een Amerikaanse nachtmerrie, over de Nederlander Jaitsen Singh, die in Amerika een gevangenisstraf uitzit van 56 jaar.

Kortom, een goede investering van onze publieke gelden. Maar in gedachten was ik maandag – en met mij een aanzienlijke volksstam – vooral bij de laatste aflevering van de HBO-serie Succession, u weet wel, over de onuitstaanbare en onweerstaanbare familie Roy, een media-dynastie gemodelleerd naar Rupert Murdoch en zonen. In de laatste aflevering zou eindelijk duidelijk worden welke van de Roy-kinderen het familiebedrijf Waystar Royco zou overnemen.

Elders in de krant heeft u kunnen lezen waar het in die laatste aflevering precies op uitdraaide. Het was (voor de zekerheid toch nog een spoileralert) een mentale dreun van jewelste. Zoals in alle briljante afrondingen van de afgelopen tien jaar (Breaking Bad, Better Call Saul) volgde een genadeloze afrekening met hoogmoed, met onverdiende privileges zo u wilt. Het doek viel neer. Deze kijker staarde nog even voor zich uit, de mond wagenwijd open van verbijstering.

Laatste shot uit de laatste aflevering van ‘Succession’. Beeld HBO

Gebutst, gebroken. Zo eindigen de Roy-kinderen uiteindelijk. Maar niet alleen zij. Ook Amerika ligt in de laatste afleveringen in scherven. Uiteengerukt door een invloedrijk, maar ook cynisch en liefdeloos media-imperium. Je hoeft niet eens een grote Amerika-kenner te zijn om de gelijkenissen te zien met de nefaste invloed van Fox News.

En nu is het afkicken geblazen. Geen kriebels in de buik meer op de maandagmiddag, want wetend dat er die avond een uurtje magistrale tv zal volgen. Geen onderdompeling meer in een wereld van onvoorstelbare luxe en overdaad. Geen Kendall, Roman en Shiv Roy meer, personages die alles hebben, van privévliegtuigen tot de scherpste oneliners ooit geschreven. Alleen dat ene essentiële ding missen ze: de onvoorwaardelijke aandacht en liefde van hun barse en emotioneel gemankeerde vader.

Van die hoogte terugkeren naar de Nederlandse tv is best lastig. Het voelt allemaal net iets schraler aan dan normaal. Niet gemeen bedoeld, maar het is alsof je opeens moet tafelen in een morsige snackbar om de hoek terwijl je vijfgangendiners gewend bent in restaurantjes met minstens twee Michelinsterren. Oneerlijk om te vergelijken, ik weet het. Hoe hard we ook ons best doen, we zijn gewoon geen partij voor de makers overzees die een oneindig budget hebben, en over busladingen aan topacteurs beschikken.

Dus zit er niks anders op dan opnieuw te kalibreren. Succession moet weer uit ons systeem. We moeten weer op zoek naar een frisse blik op het vaderlands medialandschap.