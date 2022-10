Na Daniëlle kwamen Mie, Nana, Sigrid – Raymond van het Groenewoud sprong ‘van de ene vrouw naar de andere’

De single ‘Meisjes’ (1977) van Raymond van het Groenewoud.

Oh Daniëlle, grote liefde

Hier geknield neem ik je hand

Daniëlle, Raymond van het Groenewoud (1977)

In 1977 gaf de grote Belg Raymond van het Groenewoud zich bloot in Meisjes, het eerste nummer van zijn album Nooit meer drinken. ‘Meisjes zijn het allermooist op aard, niets dat hun schoonheid evenaart’. Voor wie aarzelde had hij nog een tip: ‘Zeg dat Van het Groenewoud het gezegd heeft’.

Meisjes werd een hit die een andere kant van de liedjesschrijver belichtte, die van rockmuzikant. De verloor in de loop der jaren steeds meer van zijn ironie. Dat kwam door Van het Groenewoud zelf. En zijn meisjes.

Op Nooit meer zingen worden twee van zijn meisjes/vrouwen met name genoemd, Joske ‘Zjoske’ Ceuppens (in Zjoske schone meid) en Daniëlle Delcart, journalist en de naamgeefster van Daniëlle. Twee liefdesverklaringen op één plaat aan bestaande vrouwen, levensgezellen bovendien, Van het Groenewoud draaide zijn hand er niet voor om.

De vrouw die hem zijn eerste seksuele ervaring bezorgde, Eva Mentens, werd in 1977 vereeuwigd in Dademelee, met de zin ‘Ik riep: Eva, doe m’n sokken ’s aan!’. Lust en liefde, het rijke oeuvre van de Belg met de Amsterdamse ouders puilt er van uit.

De Vlaamse muziekjournalist Peter Van Dijck kon er in 2019 niet omheen in zijn boek Watskeburt, Lage Landen?, een canon van het Nederlandstalige lied. Of Van het Groenewoud er nooit spijt van had gekregen dat hij zijn geliefden in liedjes bij hun naam had genoemd, vroeg hij.

Ik zou niet weten waarom dat niet zou mogen, was het antwoord. Van het Groenewoud beschouwde het niet als ‘uit de biecht klappen’ en zei dat het zeker geen verraad was tegenover de ex in kwestie. Wat hij zong, was waar, maar ook niet. ‘De mensen weten na dat liedje toch niets van onze echte situatie.’

Een jonge Raymond van het Groenwoud. Beeld Maria Austria

Karel Van Mileghem, de maker van de driedelige docureeks Raymond! uit 2020, ging het thema evenmin uit de weg. Gesprekken met exen leverden een genadeloos beeld op. ‘Raymond springt van de ene vrouw naar de andere, zonder overweging’, concludeerde Daniëlle Delcart.

‘Seks is één van zijn voedingsbronnen, daaruit put hij de energie die hij nodig heeft om muziek te maken en op te treden’, zei een van zijn andere exen. ‘Hij néémt van zijn geliefde, en geven doet hij aan zijn publiek.’

In een recensie van Raymond! vatte Het Laatste Nieuws de veroveringen samen in een zin: ‘Na Danielle kwamen Mie De Backer, haar zus Nana, een Franstalige vrouw die de moeder van zijn derde kind werd, nieuwsanker Sigrid Spruyt en een nog 15 jaar jongere dagbladjournaliste’. Maar wat misschien wel net zo opvallend was: de vrouwen spraken met liefde en compassie over hem, en zonder rancune, ondanks de momenten dat ze hem hadden veracht.

Wat hij wilde, had hij al in 1980 duidelijk laten weten in Je veux de l’amour, zijn grootste hit. Aan de bar staat hij met een meisje te praten dat er tof uitziet. Hij geeft haar een compliment en maakt een grap. ‘Maar ik wil geen grap meneer, ik wil geen grap. Je veux de l’amour.’

