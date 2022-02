Na Cannes en Venetië nu ook filmfestival Berlijn gewonnen door een vrouw: Carla Simón

Carla Simón wint de Gouden Beer voor beste film voor ‘Alcarràs’ in Berlijn. Beeld Monika Skolimowska/dpa-Zentralbi

Het geheel met amateuracteurs gefilmde drama van de 35-jarige Spaanse filmmaker speelt zich af in en om het Catalaanse dorpje Alcarràs, waar een boerenfamilie het bestaan bedreigd ziet als nieuwe grondeigenaars de plaatselijke perzikvelden wensen te vervangen door een zonnepark. Het de tweede speelfilm van Simón, die opgroeide in de streek waar ze haar films opnam. Met Summer 1993 won ze in 2017 in Berlijn al de prijs voor beste debuut in de jeugdfilmsectie Generation Kplus. Alcarrràs zat in het staartje van de competitie, die dit jaar achttien titels telde. De winnende regisseur droeg haar Gouden Beer op aan de ‘mensen die op het land werken’.

Met de winst van Simón zijn nu alle laatste edities van ’s werelds belangrijkste filmfestivals gewonnen door een vrouwelijke regisseur: in Cannes kreeg Julia Ducournau de Gouden Palm voor Titane, in Venetië Audrey Diwan de Gouden Leeuw voor L’événement.

De Grote Juryprijs ging naar The Novelist’s Film, een zwart-wit drama van de Zuid-Koreaanse veelfilmer Hong Sang-soo. De Franse cineast Claire Denis krijg de prijs voor beste regie voor Avec amour et acharnement, waarin de Franse steracteurs Juliette Binoche en Vincent Lindon als koppel een relatiecrisis doormaken.

Nederlands succes was er in de competitie voor jeugdfilms, daar ging de Kristallen Beer voor beste korte film naar Vlekkeloos. In haar vijftien minuten lange fictiefilm volgt regisseur Emma Branderhorst de problemen van een dochter van een alleenstaande moeder in de schuldsanering; er is geen geld voor tampons.

Ook was er een eervolle vermelding van de jury van de Generation Kplus sectie voor Shabu, de Rotterdamse jeugddocumentaire van Shamira Raphaëla over het (straat)leven van een 14-jarig Rotterdams jongetje.

Vanwege de coronabeperkingen duurde de 72ste editie van het festival van Berlijn dit jaar korter dan gewoonlijk: slechts één week in plaats van tien dagen.