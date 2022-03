Na bijna een halve eeuw de Nits is dit wel het mooiste: de band blijft altijd zoeken naar avontuur★★★★☆

De Nits in concert in TivoliVredenburg, Utrecht, 12 maart 2022. Beeld Ben Houdijk

‘Het is moeilijk om gewoon muziek te maken in deze barbaarse tijden’, zegt zanger Henk Hofstede (70) van de Nits tegen het publiek dat voor hem zit in de Grote Zaal van het Utrechtse TivoliVredenburg. Sinds een paar weken mogen ook de Nits weer de zalen in. Maar iedere ochtend opstaan met de gedachte: vanavond gaan we lekker spelen valt in deze tijd niet mee. Maar spelen moet, misschien wel juist nu.

Oorlog was nooit ver weg in het repertoire dat Hofstede met zijn Nits de afgelopen 47 jaar heeft opgebouwd. In veel liedjes speelt het een rol, vertelt hij eerder op de avond als de band het nummer Hawelka speelt. Het liedje uit 2009 (‘too many soldiers are dead’) krijgt, de situatie in Oekraïne indachtig, een actuele betekenis, zeker in de krachtige versie waarin het wordt uitgevoerd. Samen met Nits-drummer van het eerste uur Rob Kloet en toetsenist Robert-Jan Stips, die af en aan ook al een jaar of veertig meespeelt, heeft Hofstede hun tournee naar aanleiding van het album Knot dat eind 1999 verscheen weer opgepakt. De pandemie zorgde ervoor dat het avontuurlijke, wat experimentele nieuwe werk weinig live is uitgevoerd. En de tournee was nog niet herpakt of de oorlog in Oekraïne begon. Die actualiteit maakt dat Hawelka niet het enige liedje is waar je anders naar gaat luisteren. Maar Hofstede neemt de zaal net zo overtuigend mee naar de merkwaardige ontmoetingen die in zijn recente liedjes plaatsvinden. Zo komen in Ultramarine Bob Dylan en Claude Monet elkaar tegen in het Londense Savoy-hotel en deelt de Belgische rockzanger Arno Hintjens in Dead Rat Ball op het strand van Oostende, onder toeziend oog van James Ensor, garnalenkroketten uit aan Marvin Gaye.

‘Dat kan alleen in een liedje’, zegt Hofstede als hij Ultramarine inleidt. Het mooie gegeven werkt hier zo goed omdat deze nieuwe nummers een even surrealistische aankleding krijgen. En dat is na bijna een halve eeuw Nits live misschien wel het mooiste: altijd blijft de band zoeken naar avontuur. Ook in de nieuwe liedjes die na de zomer op een nieuw album zullen worden uitgebracht.

Hofstede, Stips en Kloet zijn ook in Utrecht slechts met z’n drieën maar ze zetten een groots, echter nooit bombastisch geluid neer. Een genot om naar te kijken ook. Stips steeds amechtig in de weer met zijn soms barokke, meestal onvoorspelbare akkoorden uit zijn klavier, Hofstede zelf centraal op akoestische gitaar die een enkele keer, zoals in Machine Machine , Stips’ spel van elektronische accenten voorziet. Kloet weet zich omringd door een met de jaren steeds groter geworden arsenaal aan trommels en andere klankopwekkers, en is veel meer dan een solide drummer. Hij is het soort slagwerker dat andere ritmemuzikanten overbodig maakt en vormt een band op zichzelf. De popmuziek kent weinig trio’s die al zo lang zweren bij het driemanschap, maar hier is het onmogelijk om er een vierde muzikant bij te bedenken.

Het geluid is onberispelijk. Gaandeweg het concert, als in het nieuwe The Ghost Ranch Joni Mitchell kennis gemaakt heeft met kunstenares Georgia O’Keeffe, en je vaststelt dat Hofstede veel van zijn muzikale helden (Dylan, Mitchell, Leonard Cohen) voorbij laat komen, komt het besef dat David Bowie en The Beatles daar best bij mogen. De John Lennon-achtige snerpende zang van Hofstede kennen we al decennia lang. Maar vooral in de nummers van Knot (die live echt tot leven komen) is het de stem van David Bowie op Blackstar die zaterdag ook even opduikt.

Niks nostalgie De Nits mogen dan 47 jaar bestaan, van nostalgisch sentiment is geen sprake. Tijdens al hun tournees staat het recente werk centraal, ook nu. Wat niet wil zeggen dat Hofstede zijn hits niet wil zingen. In Utrecht gaan de Nits niet voorbij aan Nescio of In the Dutch Mountains. Heel fraai is de publiekszang in de echo van het refrein van Sketches of Spain en opmerkelijk de keuze voor J.O.S. Vrees, de Nederlandstalige versie van J.O.S. Days, geschreven door Henny Vrienten. Misschien is het ook wel een zegen voor de Nits dat ze nooit echt grote hits gehad hebben, en er eigenlijk nooit op uit waren. Nits is altijd een albumband geweest. Singles, daar doen ze eigenlijk al jaren niet aan. De essentie van optreden is voor de Nits ook na bijna een halve eeuw toch vooral het presenteren van nieuw werk. Dat maakt de band ook internationaal uniek.