Na 84 minuten visuele terreur voelde het alsof mijn persoonlijke apocalyps óók aanstaande was

De BBC heeft iets nieuws: een zender waarop 24 uur per dag documentaires van Louis Theroux worden vertoond. Een journalist van The Guardian besloot vervolgens te onderzoeken of hij die 24 uur daadwerkelijk zou kunnen volbrengen. Na 22 uur en 37 minuten leek de arme ziel te breken, maar hij hield dapper stand.

Het experiment zette mij aan het denken over onze polder-Theroux. En dan móét je haast wel uitkomen bij Ewout Genemans, de producent, presentator en ZOOP-alumnus die al jaren stille furore maakt met zijn documentaires over ‘verhalen die de maatschappij raken’. Dat doet hij meestal in de tv-hel die ‘RTL 5’ heet, thuishaven van programma’s als Horrorburen, De Bevers: de weg naar Ahoy of Politie op je hielen.

Ergens in dat rariteitenkabinet van horror en handhaving heeft Genemans – die er vermoedelijk altijd blijft uitzien als 27-jarige bedrijfskundestudent – zich opgeworpen als nestor van de vaderlandse spektakeljournalistiek met zijn serie Ewout:. Achter die dubbele punt volgt vaak iets opzienbarends, zoals De lijkenpikkers van Bangkok, Dood gaan we allemaal, of De doffe glans van de porno-industrie.

Ik besloot in navolging van de Guardian-journalist eens te kijken wat ‘Ewout-bingen’ precies doet met een mens. Saai zou dat in ieder geval niet worden, want Ewout is zonder twijfel het meest Amerikaans aandoende programma op de Nederlandse tv: sensationeel en altijd geladen met een hoge ‘holy shit-factor’.

Het experiment begon met Ewout: dode lichamen onderzocht, waarin Ewout het spoor volgt van lichamen die zijn afgestaan aan de wetenschap. Dat bracht hem onder meer naar een body farm in Texas, waar tientallen lichamen in een tuin lagen die werden onderzocht voor wetenschappelijke doeleinden of politietraining. In de openingsminuten werd al gewaarschuwd voor schokkende beelden, en dat bleek niet onterecht. De aardbeienyoghurt smaakte niet bepaald lekker meer na het – gedeeltelijk – zien van lichamen in staat van ontbinding.

Ewout Genemans op rattenjacht in New York Beeld RTL

Door naar de volgende aflevering dan maar: Ewout: ratten nemen de stad over, waarin Ewout de groeiende overlast van ratten in Amsterdam en New York onderzoekt. Ik leerde onder meer dat vrouwtjesratten 120 kinderen kunnen krijgen, dat ratten zomaar uit je toilet kunnen springen, én dat ratten binnenkort mensen kunnen aanvallen. En toen moest ‘rattenmoeder’ Jill, die bijna tachtig ratten houdt als huisdieren en de beestjes regelmatig op het vachtje kust, nog komen. De rat-apocalyps was nabij, zoveel was duidelijk.

Na 84 minuten visuele terreur voelde het alsof mijn persoonlijke apocalyps óók aanstaande was, en leek die Guardian-journalist toch vooral een enorme aansteller. Voor Hollandse mannen zoeken een Thaise bruid had ik allang de kracht niet meer. Genemans maakt in tegenstelling tot Theroux vooral televisie om bij weg te kijken: soms best interessant, maar in sommige werelden moet je echt niet te lang willen rondhangen. Ik pas in dit geval even voor een 24-uurszender.