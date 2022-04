Na 61 jaar componeert Theo Loevendie weer eens een strijkkwartet, voor de ‘hartstikke leuke jongelui’ van het Dudok Kwartet

Theo Loevendie Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Groot nieuws in de inbox. Violist Judith van Driel meldt dat componist Theo Loevendie een strijkkwartet heeft geschreven voor haar Dudok Kwartet. Het is zijn tweede strijkkwartet ooit (zijn eerste stamt uit 1961), maar belangrijker: het is volgens Van Driel zijn laatste stuk.

Ja, Loevendie is 91. Maar dat zijn melodieën op zouden zijn? Onwaarschijnlijk. Bovendien: de mail is van 1 april. Wordt het stuk, dat woensdag in première gaat in het Concertgebouw in Amsterdam, echt de punt achter een rijke carrière?

‘Nou, zo voelde het wel een beetje’, zegt Loevendie aan de telefoon, ‘maar inmiddels borrelt er al een nieuw idee. Ik ben gegrepen door het leven van de Surinaamse verzetsstrijder Anton de Kom. Misschien wordt dat een cantate. Of ik nog een hele opera tot een goed einde breng, weet ik niet. Op mijn leeftijd moet je niet al te woeste plannen maken.’

Geen zorgen: Loevendie is naar omstandigheden fit. Saxofoon spelen lukt de componist niet meer die met één been in de jazz en het andere in de klassieke wereld staat; hij speelt alleen nog piano. ‘Ik loop met een stok.’ Gelukkig kan hij weer elke avond naar zijn stamkroeg achter het Concertgebouw. ‘Om zes uur een vluchtig bezoek met koffie. Later kom ik vaak terug voor een biertje of een jenever. Vroeger reisde ik voor de muziek de wereld over, de wereld is door mijn stamkroeg vervangen. Ik weiger een huismus te worden.’

Meestal wordt hij gevraagd door musici of hij voor hen wil schrijven. ‘Nu kwam de behoefte uit mijzelf. Ik heb aan het begin van de coronacrisis een stuk of zes Nederlandse strijkkwartetten beluisterd. Ik vond ze tot mijn verbazing ontzettend goed, het technisch niveau is hoger dan ik had verwacht. Het Dudok Kwartet viel me het meest op, omdat ze vrijwel vibratoloos kunnen spelen zonder dat het steriel wordt. Toen heb ik een mail gestuurd: moet je eens luisteren, voelen jullie er wat voor als ik een kwartet voor jullie schrijf?’

Het kwartet was meteen enthousiast. ‘Het bleken ook hartstikke leuke jongelui. Ik wilde in de traditie schrijven van Haydn, Beethoven en Bartók, maar ik belandde op een heel ander spoor. Eerst is er een ouverture, daarna zijn er drie dansen. Eerst een klompendans, dan een zeybek. Dat is een Turkse dans, langzaam maar krijgshaftig. Als derde is er een jig, of mijn visie daarop.’

De kenner hoort modale muziek terug, de toonsystemen uit de Middeleeuwen, en een stevige ritmische oriëntatie, die terugvoert op zijn jeugd. ‘Kloppen op de tafel was voor mij als kind uit een arm gezin de enige muzikale uitlaatklep.’ Maar of het ‘af’ is? Mogelijk beleven we nog eens de première van een tweede versie van het strijkkwartet. Of een derde. ‘Ik zit al zo te denken: misschien maak ik er nog een paar dansen bij.’