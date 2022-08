Na 50 jaar biedt Oscar-organisatie excuses aan Amerikaans-Indiaanse actrice aan

De Academy Awards 1973. De dan 26-jarige Sacheen Littlefeather weigert de Oscar aan te nemen van Roger Moore. Beeld Bettmann Archive

Haar speech, uitgezonden op live televisie voor miljoenen Amerikanen (85 miljoen om precies te zijn), kon destijds rekenen op een storm van protest uit de zaal, en enkele toejuichingen, terwijl achter de schermen een ster als John Wayne in toom moest worden gehouden, omdat hij het podium op wilde rennen om de toen 26-jarige Sacheen het spreken te belemmeren.

Marlon Brando won in 1973 een Oscar voor zijn rol als Vito Corleone in The Godfather van Francis Ford Coppola, maar hij stuurde Sacheen Littlefeather, een activist met een Apache- en Yaqui-achtergrond naar de uitreiking. Ze moest de Oscar weigeren, die dat jaar werd uitgereikt door de Engelsman Roger Moore en de Zweedse Liv Ullman.

Wounded Knee

Ze had een lijvige door Brando geschreven speech bij zich, waarin hij aandacht wilde vragen voor de manier waarop Hollywood met de oorspronkelijke bewoners van Amerika was omgegaan, en met de bezetting van het stadje Wounded Knee in South Dakota door een groep activisten van de Sioux-stam, die hun geschonden burgerrechten wilden aankaarten. De bezetting en de blokkade van de autoriteiten zouden uiteindelijk 71 dagen duren.

Sacheen Littlefeather in 1973 op de Oscar-uitreiking met haar toespraak. Beeld AP

De speech die Brando voor Littlefeather schreef (meer dan 700 woorden) paste bij lange na niet in de minuut die elke winnaar kreeg toebedeeld. Haar verkorte speech werd live uitgezonden en tijdens de persconferentie na afloop las ze hem helemaal voor. TheNew York Times publiceerde het stuk van Brando een dag later. De rest van de avond werden er voortdurend neerbuigende toespelingen gemaakt op het opmerkelijke optreden van Littlefeather. Clint Eastwood, die de Oscar voor beste film presenteerde (voor The Godfather), meldde dat hij sprak ‘namens alle cowboys die in de loop van de jaren in de westerns van John Ford waren neergeschoten’.

Excuses via brief

Deze week werd bekend dat de Academy, die de Oscaruitreiking verzorgt, vijftig jaar na dato, excuses had aangeboden, in een brief die al in juni was verzonden. Het museum van de Academy heeft Sacheen Littlefeather uitgenodigd voor een avond in september waarin wordt teruggekeken op haar optreden, het effect dat dat had op haar levensloop en de evolutie van representatie van de oorspronkelijke bewoners in films en series.

Volgens de opsteller van de brief David Rubin, voormalig directeur van de Academy, is de historische speech ‘een blijvende herinnering aan de noodzaak van respect en het belang van menselijke waardigheid’.