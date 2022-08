Na 41 jaar vindt oprichter Jan Nuchelmans het Festival Oude Muziek nog altijd een ‘vurige plek’

Jan Nuchelmans, mede-oprichter en oud-programmeur van het Festival Oude Muziek. Beeld Daniel Cohen

De man die Nederland de oude muziek schonk, kreeg jongstleden december een onderscheiding. Geen koninklijke, die had hij al, maar een fietsmedaille aan een rood-wit-blauw koord. Cliënt J. Nuchelmans (72) van de praktijk Fysio-Fit in Utrecht had hem volhardend bij elkaar gereden. In 2021 rolden er liefst vierduizend kilometer onder zijn speciale driewieler weg.

Fietsen geeft hem ideeën en soms zijn die van goud. Kijk wat er gebeurde in de zomer van ’76. Na een te zware klim hijgde hij uit op een muurtje, ergens halverwege Santiago de Compostela en Lissabon. Naast hem zat Louis Grijp, zijn helaas te vroeg overleden makker. Studenten waren ze, maar enthousiaste studenten. Waarom zouden ze, terug in Utrecht, geen concertserie beginnen met de hemelse, vergeten muziek uit Middeleeuwen en Renaissance?

Pratum Musicum noemden ze hun stichting, Latijn voor ‘muzikale weide’. Van programmeren tot affiches ophangen en de kas: alles deden ze zelf. In 1981 tuigden ze een lustrumfestivalletje op. Twee volle dagen lang kon je naar concerten en lezingen, een open podium en een oudemuziekmarkt. Het Gheselscap Goet ende Fyn kwam langs, The Medieval Ensemble of London musiceerde. De nulde editie van het Festival Oude Muziek, bleek achteraf.

De man van de gouden greep kijkt uit over een Utrechtse binnenhaven. In een appartement vol boeken en cd’s analyseert hij toen en nu. Wat oude muziek precies is. Hoe opwindend de beginjaren waren. Of de glorietijd in Nederland niet allang voorbij is. En dat nog steeds met de g die hij overhield aan een jeugd in Roermond.

1. De pioniers

Hij zat er met de neus bovenop. Gustav Leonhardt en Frans Brüggen heetten de helden die vonden dat alles anders moest. Bach speelde je niet op een piano, maar op een klavecimbel. Voor Vivaldi pakte je geen metalen fluit, maar een fluit van hout. Historische uitvoeringspraktijk heette dat: musiceren met de instrumenten en ideeën van destijds. Het werd een revolutie.

Zelf speelde hij trouwens blokfluit. Eventueel uitgebreid met kromhoorn, pommer en zang. In zijn studietijd was de grens nog helder: oude muziek was alle muziek uit Middeleeuwen, Renaissance en Barok. Eindpunt 1750, de dood van Bach. Maar die grens ging schuiven – en hij schoof mee.

Hoe hij er nu tegenaan kijkt, had de jonge Jan vast blasfemisch gevonden. Oude muziek, zegt hij, is alle muziek waarover je de componist niets meer kunt vragen, omdat die niet meer leeft. Waarbij je op een andere manier moet achterhalen hoe de muziek kan hebben geklonken. Ook die van de 19de-eeuwer Berlioz, ook die van de 20ste-eeuwer Stravinsky.

2. De glorietijd

Jan, we moeten praten, zei Frans de Ruiter dus na die nulde editie. De baas van het Holland Festival zag het helemaal zitten. Hij harkte geldpotjes bij elkaar en zette bureaucratische neuzen in de goede richting. Samen presenteerden ze in 1982 het eerste Festival Oude Muziek in Utrecht. Geen twee, maar tien volle dagen. Een tapijtbombardement dat zijn gelijke nog steeds niet kent.

Op straat pikte je het oudemuziekvolk er zo tussenuit. Het droeg sandalen en linnen tasjes, draafde in kuddes van Janskerk naar Pieterskerk naar Vredenburg. Men droomde weg bij Musica Antiqua Köln, Sequentia, Emma Kirkby, luisterde ademloos naar The Consort of Musicke, het Huelgas Ensemble en Medieval Strings.

Hij verzon thema’s bij de vleet. Vergeten werelden toverde hij tevoorschijn, van het middeleeuwse troubadourlied tot de viola da gamba aan het hof van de Zonnekoning. Hij zette het vergrootglas op Heinrich Schütz, de veronachtzaamde 17de-eeuwse meester. Hij pleitte voor eerherstel van de fortepiano, de ranke voorloper van de Steinway.

Jan Nuchelmans, ‘de Nuchel’, groeide uit tot Mr Oude Muziek. Nooit te beroerd om naar een concert tussen de schuifdeuren te fietsen, want je wist maar nooit. Of naar Zaragoza en Lissabon te vliegen om musici te scouten voor het thema ‘Iberisch schiereiland’.

Pijnlijke herinnering: haalde hij die sympathieke Portugezen naar Utrecht, arriveerde hij te laat voor hun optreden. De deur van de Geertekerk zat al op slot, dan maar luisteren in de radiowagen. Oei, meneer Nuchelmans, waar hebt u deze brekebeen vandaan? Hoorde hij verbijsterd hoe een meegesmokkelde countertenor het Iberische concert verstierde.

Jan Nuchelmans. Beeld Daniel Cohen

3. Het vertrek

Luisteren hier, onderhandelen daar, musici strikken voor vijftig, zestig, zeventig concerten. ‘Joetregt’ werd wereldberoemd, maar hij putte zichzelf uit. Tijdens een festival sliep hij 's nachts hooguit drie, vier uur. Kon je hem 's middags onder zijn bureau zien kruipen voor een hazenslaapje.

Soms kwam er kritiek. Het Nederlandse Combattimento Consort speelde barokmuziek op moderne instrumenten. Prima club, vond hij, maar niet voor zijn festival. En waar bleven internationale coryfeeën als John Eliot Gardiner en Nikolaus Harnoncourt? Dure heren, daar had hij te veel jonge honden voor moeten offeren.

Ook intern kwam er gemor. Deadlines halen: niet zijn specialiteit, hoeveel klussen zijn vrouw Ingrid hem ook uit handen nam. Hij had er een conservatoriumbaan naast hè, eerst in Amsterdam, later ook in Parijs. Hij kreeg assistenten naast zich en directeuren boven zich. Types die streefden naar urgentere festivals en jeugdiger publiek, maar intussen de vakkennis ontbeerden die hij alleen al in zijn pink had.

Hij slikte, plooide en paste zich aan. Maar op een dag was het klaar. In 1999 verliet hij de mooiste baan op aarde. Wrok voelt hij niet meer. Of nou ja, amper. Hooguit over de Britse directeur die een vriendje dat geen fortepiano kon spelen fortepiano liet spelen. Hij hakte het frêle klavier bijkans doormidden, de eigenaar zat te huilen in de zaal.

4. En nu

Hij kijkt terug op glorieuze concerten. Met Cantiga’s de Santa Maria bijvoorbeeld, prachtliederen uit 13de-eeuws Spanje. Of Händels opera Amadigi, opwindende uurtjes onder de Franse dirigent Marc Minkowski. Maar eerlijk is eerlijk, de gloriejaren van de oude muziek zijn allang voorbij, althans in Nederland. Het zwaartepunt zakt al jaren naar het zuiden, dat zie je ook in het festival van dit jaar. Nederlandse ensembles zijn op de vingers van één hand te tellen. Voor de Franse kom je handen te kort.

Hij zat vast nog ergens te programmeren, als hij in 2012 geen hersenbloeding had gehad. Hoe diep de oude muziek ging, bleek in het ziekenhuis. Hij was lastig wakker te krijgen, maar had verrassend snel weer begrip van datum en tijd. Alleen zijn geboortedag, die bleef hij hardnekkig situeren in 1750, Bachs sterfjaar.

Straks gaat hij weer luisteren, wat dacht je. Het festival is en blijft een vurige plek. Samen met Ingrid racet hij als vanouds van hot naar her. Zij het in een lagere versnelling. ’s Ochtends naar een concert of een lezing, dan naar huis om te rusten, fris door naar TivoliVredenburg. De late avondconcerten laat hij tegenwoordig schieten.

Toegegeven, zijn blik op de oude muziek wordt rafeliger. Vakliteratuur leest hij niet meer. En jong talent krijgt hij later in de smiezen. Die nieuwe Franse barokvioolsensatie, hoe heet hij, Théotime Langlois de Swarte, die moet hij dus nog gaan horen.

Had hij al verteld dat hij jaloers is op Rob Kemps, die van Snollebollekes? Komt door zijn nieuwe liefde, het Franse chanson. Hij voelde jaloezie toen Kemps in het chansonprogramma met Matthijs van Nieuwkerk vertelde hoe zijn obsessie begon op een kamertje in Parijs. Zelf was hij er voor het eerst in 1982. Toen leefden ze nog: Barbara, Léo Ferré, Serge Reggiani, muzikanten van wie hij nu de muziek en de biografieën verslindt. Had hij verdikke nog heen gekund!

Diep van binnen is hij een pommer. Tetterend rietinstrument, draagt de oude muziek met hart en ziel uit. Hij zou het zo opnieuw doen. Maar eerst koerst hij bij Fysio-Fit af op een nieuwe medaille: die vierduizend kilometer van vorig jaar staan nu al op de teller.

Het Sollazzo Ensemble.

