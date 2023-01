Na 38 jaar: Mugmetdegoudentand is uitgevlogen

De cast van ‘Hertenkamp’, met Marcel Musters (derde van rechts) en Joan Nederlof (helemaal rechts). Beeld ANP

Het gebeurt niet vaak dat een theatergroep zichzelf opheft omdat men tot het inzicht is gekomen dat de koek op is. Meestal houdt het op als de subsidies stoppen of er geen fondsen meer beschikbaar zijn, vaak gevolgd door een verbeten gevecht om het voortbestaan.

Mugmetdegoudentand (kortweg: De Mug) echter houdt de eer aan zichzelf: per 1 juli, na 38 jaar stopt de groep, waarvan Joan Nederlof, Lineke Rijxman en Marcel Musters de artistieke kern vormen. Dat is een even onverwacht als dapper besluit, maar het lijkt op het juiste moment genomen. De laatste jaren was de artistieke rek er een beetje uit, vooral omdat Nederlof, Rijxman en Musters steeds meer eigen projecten deden en minder vanuit het driemanschap.

Bovendien heeft de groep de aflopen twee coronajaren te maken gehad met producties die moesten worden verschoven, coproducenten die wegvielen en inhoudelijke plannen die werden veranderd. ‘Het lukt daardoor niet meer om een sluitende begroting te maken en te voldoen aan de gemaakte prestatieafspraken’, aldus de groep in een verklaring die vrijdag verscheen. ‘Mugmetdegoudentand is trots op haar verleden, maar maakt nu graag plaats voor nieuwe generaties theatermakers die mede voort kunnen bouwen op de legacy van de Mug’, meldt de groep. Lopende projecten, zoals de voorstelling The Making of Soros the Musical (première 10 maart) worden uiteraard afgemaakt.

Rare naam

Eerst even over die toch wel rare naam, Mugmetdegouden tand, die te danken is aan de moeder van Marcel Musters. Toen Musters net van de toneelschool kwam en samen met een paar andere acteurs en regisseur Jan Ritsema een eigen groep wilde oprichten, zochten ze een passende naam. Hij herinnerde zich uit zijn jeugd een raadsel van zijn moeder: het blinkt en het vliegt door de lucht – wat is dat? Het antwoord luidde: een mus met een gouden tand, maar de kleine Marcel verstond mug. Na een avondje flink doorzakken en ouwehoeren met zijn theatermakkers gooide Musters dat oude raadsel van zijn moeder op tafel. Ja, riep Ritsema, dat wordt onze naam: Mug met de Gouden Tand. ‘Dat is apart, je kunt hem niet goed plaatsen, hij heeft iets van een Japanse mythe, en zo willen we zijn: klein en een beetje stekelig (mug), en we willen ook blinken (goud).’

Moeder Musters kwam vele jaren later trouwens terug als personage in een van de succesvolste voorstellingen van De Mug: Smoeder. Daarin sprak Musters samen met toneelschrijver Maria Goos persoonlijk en openhartig over hun Brabantse moeders, en ook over zichzelf. Het was een van de vele uitstapjes die De Mug maakte met mensen uit andere disciplines, uit andere vakgebieden. De debuutvoorstelling uit 1985 was Wilhelm Meisters leerjaren naar een tekst van Goethe. Daarna volgden een aantal literaire voorstellingen, die uitgingen van een bestaande tekst maar met veel theatraal vernuft werden gespeeld. Hoogtepunt in die zin was Design for Living van Noël Coward, in regie van Mirjam Koen.

Publieke relatietherapie

Steeds vaker slopen ook thema’s als massacultuur en politiek hun producties binnen. Een voorstelling als Onder controle markeerde een kantelmoment: montagetheater over de wereld van massamedia en amusement, afgezet tegen de persoonlijke sores van de theatermakers. Bijzonder in latere jaren waren Hannah en Martin naar leven en werk van schrijver en filosoof Hannah Arendt met als centrale vraag ‘Kan goed nadenken ons beschermen tegen het kwaad?’, en Rijsen&Rooxman, DeDikkeMuiz&Sjors (een soort publieke relatietherapie, met onder anderen Adelheid Roosen en George Groot) – intrigerend, soms ongemakkelijk of ondoorgrondelijk, maar altijd oprecht gemaakt.

Van groot belang, zeker ook in het bereiken van een breder publiek, was de VPRO tv-serie Hertenkamp (1998). Een prachtig gemaakte mix van soap, comedy en satire over de bewoners van Villa Hertenkamp, met hoofdrollen voor een glamoureus lesbisch koppel (zij actrice, zij tv-presentator), een stel dat aan spiritualiteit deed, en een alleenstaande, depressie man. Daarna volgden nog de series TV7, over de wereld van de televisie zelf, en Koppensnellers, dat zich afspeelde op een krantenredactie.

Politiek, cultuur, amusement, entertainment – het werd door De Mug op tal van manieren in de tijdgeest geplaatst. Fantasievol, eigenzinnig, en eigengereid. Zoals ook het besluit nu te stoppen eigengereid is.