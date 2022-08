Na 25 minuten dolen in de VR-opera Eurydice is het begrip ‘oneindigheid’ niet meer zo abstract ★★★★☆

Het levenloze lichaam van Eurydice in de VR-voorstelling ‘Eurydice, een afdaling in oneindigheid’. Beeld Studio Nergens

Daar gaat ze, de hoek om. Snel langs deze smalle richel, misschien kan ik haar inhalen. Niet naar beneden kijken, de gitzwarte afgrond in… O nee, daar is ze weer, vier verdiepingen lager en twintig krochten verder.

In de virtualreality-opera Eurydice, een afdaling in oneindigheid is het juist de bedoeling dat je Eurydice nooit inhaalt, maar dat haar schim jou steeds dieper het onmetelijke labyrint van de onderwereld in lokt. Eurydice, de kersverse bruid van de mythische zanger Orpheus, komt daar terecht door een dodelijke slangenbeet, waarna Orpheus een op de valreep mislukte poging doet om haar terug te halen.

Maar de mythe is slechts het vertrekpunt van deze desoriënterende voorstelling, die tot en met dinsdagavond te zien is op het theaterfestival Cultura Nova in Heerlen, en in september naar Venetië reist voor de Biënnale. Regisseur Celine Daemen wilde een reis creëren naar een ruimte ‘tussen stof en eeuwigheid’, een paradoxale plek om te vrezen en om naar te verlangen. Samen met een multidisciplinair team is ze daar uitstekend in geslaagd.

Deze beangstigende en tegelijk toverachtige ervaring is voor iedereen anders. Als bezoeker (één persoon per tijdslot) sta je alleen op een klein kaal podium met een VR-bril en een koptelefoon op. Eenmaal binnen in de virtuele omgeving bepaal je zelf met je stappen in welke richting je Eurydice wilt volgen. Een begeleider in de zaal waakt over je veiligheid. Net als bij een computerspel, reageren beeld en geluid op jouw bewegingen.

Ze zijn levensecht en doodeng, de donkere dieptes en steile gangen. Maar de muren van de bodemloze kathedralen zijn ook feeëriek verlicht, met honderdduizenden lichtjes die lijken op glimwormen. Na 25 minuten hierin ronddolen en duizelen is het begrip ‘oneindigheid’ niet meer zo abstract.

De geluidsvormgeving van Wouter Snoei is net zo evocatief. In het begin, als het dode lichaam van Eurydice in het water drijft, zijn er alleen zacht klotsende geluiden. Dan spat haar huid uiteen. Haar iele geest komt vrij en glijdt richting de verraderlijke spelonken. Er komen steeds meer galmende klanklagen bij die, samen met de beelden, door de toeschouwer worden gestuurd.

Wat niet verandert, is Eurydice’s dromerige, folk-achtige ballade, gecomponeerd door Kate Moore op een libretto van Charlotte Van den Broeck. Wel klinkt Eurydices stem ver weg, dichtbij of omfloerst, afhankelijk van waar ze staat ten opzichte van haar volger.

Hoewel ze fysiek onbereikbaar blijft, krijgt Eurydice door het karakteristieke timbre van zangeres Sterre Konijn een aardse warmte. Weemoedig herhaalt ze woorden als ‘val’, ‘schaduw’ en ‘genade’, terwijl haar stem versmelt met de spookachtige klanken. De hypnotiserende herhalingen, zowel in de melodie als in de tekst, weerspiegelen de uitzichtloze eindeloosheid van haar lot. Een lot dat niemand zou willen delen, behalve tijdens deze magische voorstelling.