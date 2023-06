‘Mythen en stoplichten’ van Alara Adilow is het beste Nederlandstalige poëziedebuut

Poëziebundel ‘Mythen en stoplichten’ van Alara Adilow. Beeld Prometheus

Mythen en stoplichten is volgens de jury ‘een overrompelende en transformerende reis, die via de onderwereld naar de sterfelijke wereld voert, tot zelfs daarboven, naar de hemel.’ Adilows werk past goed binnen actuele trends in de Nederlandstalige poëzie, waarbij aandacht uitgaat naar gender, non-binariteit en queerness. Daarbij wordt opvallend vaak gekozen voor een naar proza neigende vorm. ‘Een podium voor life long struggles’, dat is volgens de jury de nieuwe poëzie.

De Buddingh’-prijs geldt al decennialang als de belangrijkste prijs voor het beste Nederlandstalige poëziedebuut. Menig winnaar is uitgegroeid tot een belangrijke stem in het Nederlandse poëzieveld, onder wie Maria Barnas, Marieke Lucas Rijneveld en Ilja Leonard Pfeijffer. Ook genomineerd dit jaar waren de bundels Wij capabelen van Laura Broekhuysen, Plooi van Babeth Fonchie Fotchind en Oerhert van Astrid Haerens.

Over de auteur

Geertjan de Vugt is literatuurcriticus bij de Volkskrant, gespecialiseerd in poëzie en Duitstalige literatuur.

Mythen en stoplichten werd eerder al bekroond met de Herman de Coninckprijs, de belangrijkste Vlaamse poëzieprijs, en werd ook genomineerd voor de Grote Poëzieprijs. Een ‘onverschrokken debuut’ noemde de Vlaamse jury Adilows bundel.

Het verlangen naar transformatie of metamorfose wordt al vroeg in Mythen en stoplichten geuit. In een gedicht als Jeugd schrijft Adilow over kleurlolly’s: ‘Meer dan van de smaak van lolly’s / genoten wij van de transformatie.’ Wat volgt is een hele rit langs soms rauwe erotische, familiaire of roesmatige momenten. ‘Ik tippel bij de stoplichten’, schrijft Adilow ergens over het levensonderhoud, ‘heb een anus vol zaad.’ Of neem: ‘Ik snuif wat poppers / neem hem in me alsof hij mijn redding is.’ Dit soort beelden worden door Adilow afgewisseld met meer lyrische momenten: ‘De nacht wrikt zich langzaam los / vlucht als een rog.’

Alara Adilow Beeld Prometheus

Veel van haar gedichten gaan over het verwonde lichaam: ‘Ben ik een verwonde vogel?’ vraagt het lyrisch ik zich af, ‘Soms denk ik dat de vrouw die ik ben geworden groeide uit een wond.’ Op een andere plek heet het dan weer: ‘De dagen lijken uit de wond te groeien. De wond kan ik niet snoeien. // Mijn kleuterzusje zingt elke avond een slaaplied voor de wond. / De wond blijft…’

Adilow schrijft over haar eigen achtergrond, de transitie die ze heeft ondergaan, over het conflict met haar moeder dat daarop volgde. In de literatuur kunnen transities gemakkelijk plaatsvinden: een ik wordt een zeemeermin of een vogel. Maar in de buitenliteraire werkelijkheid stuiten metamorfosen jammer genoeg op meer weerstand. Over de eigen metamorfose en de breuk met de moeder schrijft Adilow: ‘We waren niet dezelfde diersoort meer.’ Deze poëzie barst van dit soort regels.