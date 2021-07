My Salinger Year heeft een prettig ouderwetse toon ★★★☆☆

My Salinger Year.

Ze sprak hem af en toe aan de telefoon en zag hem één keer in levenden lijve. Dat was genoeg voor Joanna Rakoff om een boek te wijden aan haar relatie met J.D. Salinger, schrijver van The Catcher in the Rye en vermaard kluizenaar. In My Salinger Year (2014) beschrijft Rakoff hoe ze in de jaren negentig als assistent bij een literair agentschap de overvloedige lezerspost voor Salinger moest afhandelen. De instructies waren kort: nooit mocht een brief daadwerkelijk bij de schrijver belanden.

In de verfilming van Philippe Falardeau (Congorama, Monsieur Lazhar) krijgen sommige briefschrijvers een gezicht. Ze kijken in de camera en vertellen wat hen zo heeft geraakt in Salingers boeken. Een enkele keer duiken ze zelfs op in het leven van Joanna (Margaret Qualley), al dan niet in haar fantasie. Het is de enige frivoliteit die de Canadese regisseur zich veroorlooft in het verder uiterst keurige drama My Salinger Year, dat vooral gaat over Joanna’s artistieke dromen en haar liefdesleven.

Het verhaal van My Salinger Year lijkt op dat van de succesvolle komedie The Devil Wears Prada, met Sigourney Weaver in de Meryl Streep-rol als nukkige leidinggevende. In beide films leert een meisje voor zichzelf opkomen in haar eerste baan in New York, maar waar The Devil Wears Prada een venijnig portret schetst van de modewereld, blijft het in het literaire milieu van Joanna kalm en beschaafd. En hoewel Weaver een fraaie rol neerzet, biedt het scenario haar weinig gelegenheid om op zijn Streeps de show te stelen.

My Salinger Year is dan ook geen satire, maar een coming-of-agedrama. Joanna wil schrijver worden, maar veel verder dan rondhangen in literaire cafés komt ze aanvankelijk niet. In een van die cafés pikt ze een vriendje op. Hij lijkt spannender dan de jongen die ze achterliet toen ze naar New York ging.

De ernst waarmee Falardeau tamelijk zorgeloze levensvragen opdient, heeft zijn charme. My Salinger Year voert de kijker overtuigend terug naar de jaren negentig en heeft een prettig ouderwetse toon. Wat de film wel behoorlijk dwarszit, is de naïveteit van Joanna. Qualley (eerder te zien in Once Upon a Time in... Hollywood) is een veelbelovend actrice, maar ze weet haar hoofdrol niet uit te diepen. Misschien is Joanna, met haar vage ambities en gedweeë karakter, simpelweg niet zo interessant.