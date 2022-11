‘My Policeman’ is een beschaafd, maar ook landerig portret van een illegale driehoeksverhouding ★★☆☆☆

My Policeman

Politieagent Tom (Harry Styles) lijkt in alles de ideale man. Vriendelijk, knap, beschaafd – geen wonder dat Marion (Emma Corrin) verliefd wordt. De bedekte waarschuwingen van een vriendin slaat ze in de wind. Dat Tom opvallend goed bevriend is met de hoger opgeleide Patrick (David Dawson), die in een museum werkt, vindt Marion alleen maar gezellig.

Het Engelse drama My Policeman, te zien op Prime Video, speelt zich deels af in 1957, deels een jaar of veertig later. De setting is een saaie kustplaats in Sussex, waar nooit veel lijkt te veranderen. Tom en Marion zijn in de jaren negentig nog steeds getrouwd, maar het huwelijk heeft wat te verduren gehad, zo blijkt wanneer Marion (dan gespeeld door Gina McKee) een gastenkamer vrijmaakt voor hun oude vriend Patrick (Rupert Everett), die moet revalideren na een beroerte.

De Engelse film- en theaterregisseur Michael Grandage (Genius) weet weinig leven te blazen in zijn verfilming van een roman van Bethan Roberts uit 2012. Roberts liet zich bij het schrijven inspireren door het leven van schrijver E.M. Forster, die een verhouding had met een getrouwde politieagent. My Policeman is een beschaafd maar ook landerig portret van een illegale en ongewilde driehoeksverhouding; homoseksualiteit is verboden in 1957, met nare gevolgen voor alle drie de betrokkenen.

Over het acteertalent van popster Harry Styles, die debuteerde met een prima rolletje in het oorlogsepos Dunkirk (2017) en nu ook te zien is in Don’t Worry Darling, is al veel te doen geweest. Styles ligt zwaar onder vuur, maar de kritiek is wat overdreven: zijn optreden in My Policeman is inderdaad flets en houterig, maar dat geldt net zo goed voor zijn tegenspelers. Vooral Emma Corrin, die doorbrak met haar rol als prinses Diana in de serie The Crown, is zo wezenloos dat haar scènes de toch al slome film bijna tot stilstand brengen.

Alleen Rupert Everett en de altijd betrouwbare Gina McKee weten iets te maken van hun rollen, maar zij hebben weinig om handen. My Policeman blijft te braaf en bedeesd om de kijker te doordringen van de tragiek van een verboden liefde.