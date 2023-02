Muzikant en stijlicoon Pharrell Williams nieuwe ontwerper mannenmode van Louis Vuitton

Pharrell Williams bij de Grammy Awards dit jaar. Beeld AFP

Pharrell Williams (1973) brak ruim 20 jaar geleden door met zijn band N.E.R.D. en scoorde in 2013 een kneiter van een wereldhit met de oorwurm Happy. Een popster dus, geen modeontwerper, niet eens een stylist. Dat zou je opmerkelijk kunnen noemen, maar dat is het niet. Williams is behalve muzikant immers ook stijlicoon, modeconnaisseur en graag geziene gast bij shows en feestjes van de hipsten der aarde.

Samen de met Japanse producer en ontwerper Nigo runt hij het streetwearlabel Billionaire Boys Club en onlangs lanceerde hij huidverzorgingslijn Humanrace. Karl Lagerfeld zaliger mocht hij tot zijn vrienden rekenen, en ook bij Vuitton zat hij geregeld front row. Daarnaast ontwierp Williams op onregelmatige basis accessoires voor bekende merken als Chanel, Adidas, Moncler, Tiffany’s en Vuitton – in 2004 en 2008 maakte hij zonnebrillen.

De Instagrampagina’s van Louis Vuitton en Pharrell maakten dinsdagavond bekend dat Williams de nieuwe oppercreatief wordt: ‘Pharrell Williams is een visionair wiens creatieve universum zich uitbreidt van muziek tot kunst en mode, waarmee hij zichzelf de afgelopen twintig jaar heeft gepositioneerd als cultureel wereldicoon.’ Pietro Beccari, die twaalf dagen geleden begon als nieuwe voorzitter en ceo van Vuitton, noemt de aanstelling van zijn vriend Williams ‘een thuiskomst’.

‘Contract van de eeuw’

De Franse krant Le Figaro, die het nieuws als eerste als gerucht bracht, omschrijft de deal zelfs als ‘het contract van de eeuw.’ De benoeming geeft hoe dan ook aan dat Vuitton zich meer als popcultureel fenomeen wil presenteren dan alleen als modehuis – een tendens die met de aanstelling van Abloh al was ingezet. Ook de Ghanees-Amerikaanse Abloh (1980) was geen klassiek geschoold ontwerper, eerder een begenadigd stylist met een ‘Midas touch’: of hij nu een Ikea-vloerkleed of een Off-White-riem ontwierp, jongeren wilden alles subiet hebben.

De bewierookte creatief directeur wist de mannenmode van het Franse huis in een mum van tijd hip en happening te maken. Hoewel hij pas in 2018 werd aangesteld, liet hij bij zijn onverwacht overlijden in november 2021 wereldwijd treurende fans achter, en de prangende vraag wie o wie hem toch ging opvolgen.

Het werd Ablohs goede vriend Pharrell Williams, die de cool zo ongeveer aan de kont heeft hangen, en een street­cre­di­bi­li­ty heeft waar je plakken van kunt snijden – de beste man wist zelfs Crocs op een coole manier te dragen. Zijn aanstelling onderstreept dat voor een hedendaagse ontwerper een modeopleiding steeds minder van belang is. Zeker bij een huis als Vuitton, waar achter de schermen grote ploegen patroontekenaars en coupeurs werken, zijn zichtbaarheid en vele volgers op sociale media belangrijker geworden dan weten hoe je een paspelzak maakt.

Williams’ eerste collectie zal tijdens de Parijse mannenmodeweek in juni getoond worden.