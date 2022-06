Muzikale ‘kiloknaller’ werd beschuldigd van seksuele intimidatie en stopt na ‘bedreigingen’

Pieter Jan Leusink leidt een repetitie van de ‘Matthäus Passion’ in 2012. Beeld Jörgen Caris / Hollandse Hoogte

De stap komt laat en onverwacht. Pieter Jan Leusink (64), de dirigent van The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands, liet dinsdag weten dat hij per direct en voor onbepaalde tijd zijn werk bij het door hem opgerichte muziekgezelschap neerlegt. Laat, want al in 2018 staken klachten de kop op over seksueel grensoverschrijdend gedrag van de dirigent. En onverwacht: Leusink ging doodgemoedereerd door met waar hij uniek in was: het leiden van astronomische aantallen concerten.

‘Recente bedreigingen’ zouden voor hem de druppel zijn. Welke bedreigingen, dat laat een persverklaring in het midden. Maar als hij ze heeft ontvangen, hangen ze vermoedelijk samen met een oordeel dat het College voor de Rechten van de Mens vorige week heeft gepubliceerd. De dirigent, stelt het College na onderzoek, heeft zich schuldig gemaakt aan seksuele intimidatie.

Hier zakt een muzikale mastodont door zijn hoeven. Welk imperium heeft Leusink in ruim twintig jaar opgebouwd? En hoe vonden de klachten van belaagde zangeressen uiteindelijk een officieel gehoor?

Man van grote getallen

Als jong koordirigent uit Elburg liet Leusink zijn handen veel en graag wapperen. Hij leidde het door hem opgerichte Holland Boys Choir, het Urker Mannen Ensemble, het Rijssens Mannenkoor en Vocal Group CALL. Het grote publiek leerde hem kennen in het Bachjaar 2000. Op zestig cd’s legde Leusink alle ruim tweehonderd Bachcantates vast, er gingen miljoenen schijfjes over de toonbank. Het succes leverde hem bijnamen op als ‘kiloknaller’ en ‘de André Rieu van de barok’.

Leusink had zijn niche gevonden: barokmuziek in zo klein mogelijke bezetting, maar voor een zo groot mogelijk publiek. Om de klank uit Bachs tijd te benaderen, liet hij zijn orkest op historische instrumenten spelen. Met de naam The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands liftte hij slim mee op het prestige van de in 1921 opgerichte Nederlandse Bachvereniging.

Sindsdien bleef Leusink een man van de grote getallen. Verspreid over het land organiseerde hij elk seizoen meer dan honderd concerten. De jaarlijkse klapper was zijn tournee met Bachs Matthäus-Passion. Meer dan eens dirigeerde hij het veeleisende stuk tweemaal daags. De muzikale waardering liep uiteen. Hoorde de ene recensent in Händels oratorium Messiah ‘helderheid en eendracht’, de andere signaleerde in de Matthäus-Passion een ontsporende evangelist, en ‘solisten uit de B- en C-klasse’. Waarbij werd aangetekend dat het bij Leusink, een ondernemer die steevast zonder subsidie werkte, nu eenmaal uit de lengte of de breedte moest komen.

‘#MeToo-gerelateerde toestanden’

In september 2018 verscheen de eerste barst. Leusink stuurde aan zijn medewerkers een e-mail over een op handen zijnde uitzending van het actualiteitenprogramma Brandpunt+. Het zou gaan om ‘#MeToo-gerelateerde toestanden’ en inderdaad: op tv deden vier zangeressen hun beklag. Leusink zou handtastelijk zijn geweest; hij zou hun hebben gevraagd in zijn bijzijn te masturberen. Zijn advocaat Peter Plasman deed het af als een ‘trial by media event’: de schuld van de beklaagde leek bij voorbaat vast te staan. ‘De rechter is de enige juiste instantie om te oordelen over dergelijke beschuldigingen.’

In 2018 vormde de kwestie-Leusink de tweede #MeToo-affaire in de Nederlandse klassiekemuziekwereld in korte tijd. Begin augustus had het Koninklijk Concertgebouworkest zijn Italiaanse chef-dirigent Daniele Gatti weggestuurd wegens ‘ongepast gedrag’. Eerder werden in Amerika dirigenten aangeklaagd als James Levine en Charles Dutoit. In geen van de gevallen kwam het tot een strafrechtelijke veroordeling.

Ook onder lezers en medewerkers van de Volkskrant leidde de affaire tot rumoer. Kon dat nog wel, al die paginagrote advertenties voor Leusinks concerten? De hoofdredactie stelde dat er geen juridische grenzen werden overschreden die tot een boycot zouden moeten leiden. De advertentieafdeling liet weten de kwestie ‘actief te volgen’. Slot van het liedje: de wervende pagina’s bleven, zij het zonder Leusinks markante hoofd.

‘Jouw woord tegen het zijne’

Een zangeres die in 2018 een advocaat had geraadpleegd, kreeg te horen dat een officiële aanklacht weinig kans maakte. ‘Het is jouw woord tegen het zijne.’ Maar nu, met het oordeel van het College van de Rechten van de Mens, ligt er misschien munitie voor een gang naar de rechter. Uit het onderzoek rijst het beeld op van een dirigent die zijn machtspositie heeft misbruikt voor het verkrijgen van seksuele gunsten.

Daarover geen woord in de persverklaring van de Stichting Beleef Klassiek, de paraplu waaronder Leusinks muziekgezelschap sinds 2019 opereert. Wel over een gunstig verlopen onderzoek naar de werkomstandigheden door de Arbeidsinspectie. En over ‘afrondende gesprekken’ met een ‘potentiële vervanger’ (dus niet: opvolger). Deze man of vrouw moet er zorg voor dragen dat ‘de stijl, energie en de prettige sfeer die dit gezelschap uniek maakt’ behouden blijft.