Muzikaal drama ‘10 Songs for Charity’ zoekt zingend een weg uit de hel ★★★☆☆

Omoteniola Famodimu (links) en Ijeoma Grace Agu in ‘10 Songs For Charity’, een schrijnend relaas vol loze beloftes en desillusies. Beeld uit de film

De 25-jarige Kemi, een vrouw uit de sloppenwijk van Lagos (Nigeria), weet waaraan ze begint als ze naar Europa vertrekt. Het contact met de mensenhandelaar, het valse paspoort dat hij haar geeft: het brengt haar naar een clandestien bordeel in een morsig Brussels appartementencomplex. Kemi, vanaf nu Charity geheten, zal met meer dan duizend mannen naar bed moeten om de enorme schuld aan haar smokkelaars te kunnen afbetalen. Ze heeft het ervoor over, dromend van een beter leven dat uit zicht verdwijnt zodra ze op Europese grond stapt.

Kemi (Ijeoma Grace Agu) is niet alleen, in het musicaldrama 10 Songs for Charity: haar 16-jarige zus Asa (debutant Omoteniola Famodimu) is meegekomen, zonder te weten welke nachtmerrie haar te wachten staat. Dit dubbele perspectief zorgt voor een schrijnend relaas vol loze beloftes en desillusies, waarmee de Belgische, in Nederland wonende cineast Karen Junger dicht bij de gruwelijke werkelijkheid van de vrouwenhandel komt: van het voodooritueel dat de zusjes in de macht van hun smokkelaars houdt, tot de omineuze kom vol klaarliggende condooms op het bureau van hoerenmadam Dolores (Faith Yinkore).

Junger behandelde het onderwerp eerder in de documentaire Sexy Money (2014), waarin enkele Nigeriaanse vrouwen onomwonden vertellen over hun ervaringen als prostituee in Europa. 10 Songs for Charity lijkt vaak de directe verbeelding van die ooggetuigen, verpakt als passend ongepolijst muzieksprookje. Net als de vrouwen uit Sexy Money drukken Kemi, Asa en hun lotgenoten zich geregeld uit met zang en dans: tien doorvoelde, live op de set gezongen nummers in afwisselende stijl, die uitstijgen boven de realiteit en tegelijkertijd de volle expressie ervan zijn. In het immigrantendetentiecentrum zingen de vrouwen trots de waarschuwingen van agent Johan (Jeroen Perceval) van zich af. Enkele liederen later doet Asa een aangrijpende muzikale smeekbede aan Maria, bij een kerststalletje in een winkelpassage.

Ijeoma Grace Agu en Omoteniola Famodimu acteren uitstekend, al voelen hun personages ietwat vlak. Het door Junger, Agu en Brigit Hillenius geschreven scenario blijft sowieso geregeld in schetsen steken, waardoor sommige lijntjes, zoals de voorzichtige relatie tussen Asa en een klusjesjongen, te weinig zeggingskracht krijgen.

Dit doet gelukkig weinig af aan de urgentie en oprechtheid van het geheel. 10 Songs for Charity zoekt zingend een weg uit de hel, en je kunt de heldinnen alleen maar toewensen dat dat lukt.