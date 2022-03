Muziektheatergroep Släpstick dompelt het publiek onder in de jaren twintig ★★★☆☆

Theatergroep Släpstick, met van liks af Rogier Bosman, Jon Bittman, Jaap Rovers, Willem van Baarsen en Sanne van Delft Beeld Ipo Reinhold

Bezoek de show van muziektheatergroep Släpstick en je wordt direct ondergedompeld in de roerige jaren twintig van de twintigste eeuw. ‘I’ve got the roaring twenties in my head / And I really can’t explain it’, zingt Rogier Bosman in de opening, een vrolijk nummer vol met charleston-jazzklanken.

In hun muziektheater, geprezen in binnen- en buitenland, combineert de vijfkoppige groep Släpstick (voorheen Wëreldbänd) muziek maken met fysieke komedie. Op het muzikale vlak dwingen zij bewondering af: de vijf mannen bespelen de meest uiteenlopende instrumenten. Het resulteert in een geweldige uitvoering van George Gershwins Rhapsody in blue, waarin de vijf leden per muzikaal deel van instrumenten wisselen. Erg knap gedaan.

Op het komische vlak zijn ze minder trefzeker in The Roaring Twenties. Sommige scènes zijn leuk, zoals de muzikanten die bij noodweer samen moeten schuilen in één Britse telefooncel. Of de Franse romanticus die tijdens het dichten telkens de verkeerde voorwerpen krijgt aangereikt. Bij veel andere scènes ontbreekt een originele, komische twist. Zoals de scène in de kapperszaak, waar een fijne sfeer wordt getroffen, maar een goede grap uitblijft. Hetzelfde geldt voor de scène over deftige Britse sporten, die erg lang duurt en qua absurditeit niet kan tippen aan de klassieke sketch op het Britse sportveld uit Jiskefet.

Hierdoor zakt de show af en toe toch in, hoeveel er op theatraal vlak ook uit de kast wordt getrokken. De finale, waarin de mannen in een antieke auto stappen en door Manhattan rijden, is spectaculair. Maar ook door de rest van de voorstelling had Släpstick meer verrassende grappen mogen verwerken. En wellicht ook meer puur gooi- en smijtwerk, om zo hun naam eer aan te doen.

The Roaring Twenties van theatergroep Släpstick Beeld Jaap Reedijk