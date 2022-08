Rhiannon Giddens op de cover van haar debuutalbum.

Julie, oh Julie

You won’t go

Julie, Rhiannon Giddens (2017)

Muziekmagazine Heaven wist het al in 2015: met Rhiannon Giddens was een nieuwe ster geboren. Vanaf de cover keek de Amerikaanse instrumentalist en zangeres de lezer indringend aan.

Betoverd waren de Americana-kenners Geert Henderickx en Louis Nouws door Giddens tijdens een ontmoeting en optreden in Rotterdam. ‘Wat een frasering, wat een dictie, wat een timing, wat een expressiviteit – en dat zonder een spoor van behaagzucht’, schreven ze euforisch, waarbij de Heaven-insiders ook oog hadden voor haar ‘stijlvolle zwarte zomerjurk met ingebouwde plooien en petticoat’. De titel van haar dat jaar uitgebrachte solodebuut vertelde volgens hen het hele verhaal: Tomorrow is my turn.

Giddens op de cover van Heaven, 2015.

Dat ze een muzikale bezienswaardigheid is, hadden Henderickx en Nouws al eerder vastgesteld. Dat was toen ze nog in de Carolina Chocolate Drops zat, een zwart muziekensemble dat op snaarinstrumenten stokoude folkliedjes speelde. De bandleden hadden elkaar ontmoet op de Black Banjo Gathering, een festival over de Afrikaanse oorsprong van de banjo. Daar werden ze verlost van het idee dat witte muzikanten vooral folk maakten met viool en banjo – en zwarte muzikanten uitsluitend droevige blues en gospel.

Muziekjournalist en Americana-kenner Geert Henderickx.

Giddens noemde zich in 2015 nog vooral ‘een vertolker’. Ze liet liedjes van Dolly Parton, Patsy Cline en Sister Rosetta Tharpe klinken alsof ze honderd jaar geleden in de bergen in Kentucky waren opgenomen. Voor haar tweede cd, Freedom Highway (2017), besloot ze deels zelf nummers te componeren.

De inspiratie haalde ze uit het boek The Slaves’ War: The Civil War in the Words of Former Slaves van Andrew Ward. De eerste song die uit haar banjo rolde was Julie. Ze las dat plantage-eigenaren hun rijkdom vaak verborgen in slavenhutten en gaf daar in dit nummer haar eigen draai aan.

Giddens baseerde haar liedtekst op The Slaves’ War van Andrew Ward.

Julie is een dialoog tussen een tot slaaf gemaakte vrouw tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) en haar ‘mistress’, de slavenhouder. Soldaten naderen de plantage en de eigenares is zo bang als een wezel. Ze smeekt Julie niet te vluchten, maar het landgoed helpen te bewaken.

Julie moet tegen de soldaten zeggen dat de verstopte koffer met goud van haar is. Maar Julie wil weg, en over die koffer zou ze zeker niet liegen. De koffer met goud had de slavenhouder immers verdiend door de kinderen van Julie te verkopen. Mistress oh mistress/ I wish you well/But I’m leaving here/I’m leavin’ hell.

In 2015 sprak Giddens in Heaven behoedzaam over ‘de stap naar een groter publiek’. Wat volgde was nog meer erkenning, ze werd overladen met muziekprijzen. Ze werd actrice, maakte nog meer muziek en verhuisde van North-Carolina naar Ierland.

Rhiannon Giddens neemt in 2019 een muziekprijs in ontvangst. Beeld Erika Goldring, Getty

Of Giddens al dan niet is uitgegroeid tot een nieuwe ster, heeft Geert Henderickx niet mogen meemaken. Hij overleed in 2017. Bij het grote publiek is Giddens niet bekend geworden, zegt Louis Nouws.

‘Maar ze is absoluut een ster als je muzikale integriteit met een hoofdletter schrijft. Ze blijft trouw aan grotendeels vergeten of veronachtzaamde stukken folkmuziek waarbij ze oude verhalen en muziekstijlen tot leven wekt.’

