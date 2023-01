Muziekgezelschap Heilung trekt met uitgebalanceerde zang de zaal mee in een hallucinatie ★★★★★

Heilung op het podium. Beeld Ekaterina Gorbacheva

Het gezelschap Heilung is geen goed bewaard Scandinavisch geheim meer, blijkt vrijdag voor het Tilburgse poppodium 013. Twee uur voor aanvang de ‘ceremonie’ – volgens Heilung mogen we niet spreken van iets banaals als een ‘optreden’ of een ‘concert’ – staat een gigantische rij voor de zaal. Iedereen wil zo snel mogelijk naar binnen, want we gaan iets meemaken. Heilung verovert, zeker na het laatste album Drif, de wereld met mystieke en rituele muziek die door kennelijk héél veel mensen wordt gezien als helend of zelfs levensveranderend. In Tilburg speelt de groep deze week twee keer in een uitverkocht huis.

Zelf zegt Heilung muziek uit een ver en heidens verleden tot leven te wekken, of: ‘de geschiedenis te versterken’. De beelden die het trio oproept worden gedolven uit een collectief menselijk bewustzijn, dat in het moderne telefoonleven ernstig veronachtzaamd is. Heilung probeert weer in contact te komen met de oude natuurgoden en met een diepe spiritualiteit.

Het ritueel, uitgevoerd bij loodzware drums, koorzang en mysterieuze handelingen op het toneel, bij een verbluffend decor van bomen, hertengeweien, sjamanistische gewaden en een monumentale lichtshow, overtuigt in alles. Het lijkt misschien of de groep acteurs, dansers, zangers en drummers zich laat meeslepen door de eigen trance, maar Heilung heeft de zaken tot in de puntjes verzorgd.

De grote trommels donderen door de zaal en vooral de zangstukken, met een vocale hoofdrol voor ceremoniemeester Maria Franz, zijn perfect uitgebalanceerd en trekken de ademloze zaal mee in een hallucinatie. Het muziekstuk Anoana is als een fantasydroom: Maria Franz zingt het mantra ‘anoana, tuwatuwa’ hemeltergend zuiver, terwijl de zware drums een mars spelen en strakke lichtbundels langzaam opstijgen, vanuit de aarde richting het dodenrijk. Een onvergelijkbaar en ontroerend schouwspel, dat iedereen één keer in zijn leven zou moeten ondergaan.

Ceremoniemeester Maria Franz van het Deense gezelschap Heilung. Beeld Ekaterina Gorbacheva