Muziek van gedateerde musical Falsettos is nog altijd ijzersterk ★★★☆☆

Scène uit Falsettos Beeld Liza Kollau

‘Liefde in tijden van crisis’, zo luidt de ondertitel van de musical Falsettos. Die crisis is in dit geval tweeledig: een man verlaat zijn vrouw vanwege zijn liefde voor een jongeman, en tegelijkertijd wil hij de liefde voor zijn zoontje bewaken en hem inleiden in zijn Joodse roots. Dat alles speelt zich af begin jaren tachtig in de Verenigde Staten, de musical zelf kwam uit in 1992. Nu pas is de eerste Nederlandse versie ervan te zien, exclusief in het DeLaMar Theater in Amsterdam, als onderdeel van Pride.

Dat is rijkelijk laat, want in deze productie van Opus One valt in de eerste plaats op hoe gedateerd de musical intussen is, althans qua verhaal. Ga maar na: de jongeman op wie hoofdpersoon Marvin verliefd wordt, krijgt binnen de kortste keren aids en sterft. De aidsepidemie leidde destijds tot een slagveld onder homoseksuele mannen, maar Falsettos voegt daar, los van het bekende sentiment, niet veel aan toen. Ook de lijn van de zoektocht naar de Joodse identiteit is nogal obligaat en spitst zich vooral toe op de bar mitswa van het zoontje: zal hij of zal hij niet?

Wat dan wel weer ijzersterk is aan Falsettos: de muziek. Het is een zogeheten doorgecomponeerde musical, dus alles wordt gezongen in meeslepende, repetitieve, soms zingzeggende composities, een fraaie mix van solo’s, duetten en veel ingenieuze, soms ook razend moeilijke samenzang. William Finn is de componist daarvan, en hij schreef samen met James Lapine ook de tekst, grotendeels gebaseerd op zijn eigen leven.

De situatie heeft aanvankelijk iets idyllisch: Marvin wil samen met zijn ex-vrouw, zijn nieuwe vriend en het zoontje een modern gezin vormen. Maar dat gaat uiteraard snel mis, waarbij – heel Amerikaans – het hele gezin in therapie gaat. De behandelend psychiater legt het vervolgens aan met de bedrogen echtgenote en jawel, dan is de Joodse kermis nagenoeg compleet. In het eerste, vooral vrolijke deel krijgen de onderliggende relaties vorm in een groot schaakspel, dat het toneelbeeld domineert. Dat is goed gedaan en het geeft ook enige speelsheid in de statische mise-en-scène.

De regie van Koen van Dijk, die ook de goed klinkende vertaling maakte, is behoorlijk aangezet. Zijn spelers laten soms volop de emoties toe en halverwege komt er ineens een grote roze driehoek uit de nok, die later opgaat in een gele Jodenster. Ja, soms kan illustratie net iets te veel zijn. Tikkeltje onhandig is ook de setting: keurig opkomen en weer afgaan. De structuur van Falsettos is nogal gefragmenteerd: een aaneenschakeling van korte scènes, waaronder niet een hechte dramatische bodem ligt. Zo staan er na de pauze ineens twee nieuwe personages op het podium, die twee lesbische buurvrouwen blijken te zijn.

Die schetsmatigheid staat de kwaliteit van de spelers gelukkig niet in de weg. Met name William Spaaij is de energieke spil van deze productie, met naast hem Job Greuter als zijn vriend. Samen imponeren zij in een paar hartstochtelijke duetten. Greuter zorgt solo bovendien voor het hoogtepunt van de avond: het aangrijpende en ijzersterk gezongen Je moet toch ooit sterven. Bij hem blijft het sentiment binnenboord en komt het des te harder aan bij het publiek. Knap.