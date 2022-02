Muziek van de week: ‘Zo’n nummer in deze tijd is bijna te mooi om waar te zijn’

Rockband de Scorpions. Beeld EPA

Hoi Robert. Waarom wilde je het graag over de Poolse band Trupa Trupa hebben vandaag?

‘Soms voel het een beetje vergezocht om albums met de actualiteit te verbinden, maar deze week ga ik het toch doen. Met twee platen, zelfs. De eerste is B Flat A van Trupa Trupa, een bijzondere band uit Gdansk. De zanger, Grzegorz Kwiatkowski, is een bekende dichter. Hij dicht en praat veel over de bloederige Europese geschiedenis. Zijn opa heeft in een concentratiekamp gezeten. Met z’n band maakt hij hele mooie muziek, juist dus over die gewelddadige Europese historie. Daarnaast neemt hij het op tegen Holocaustontkenners.’

‘Dan is het ook nog eens een keer muziek die heel erg doet denken aan de jaren tachtig, de tijd van de koude oorlog. Post-punkachtig, met donkere baslijnen. Een beetje grimmige nummers met heel poëtische zangregels. Beeldig mooi. Vooral het nummer Uniforms is echt een anti-oorlogslied. Kwiatkowski zingt dat iedereen z’n uniform op moet vreten, omdat we daaronder allemaal mensen zijn. Een simpele boodschap, maar zeker op dit moment een mooie.’

En wat is dan die tweede plaat?

‘Een vrolijke nieuwe rockplaat van de Scorpions: Rock Believer. Ik heb het even uitgerekend, en deze Duitse band is alweer 57 jaar actief. Toen ze begonnen waren ze nogal avant-gardistisch, met mooie blues-rockplaten. Veel mensen denken dat het een rockband uit de jaren tachtig is, maar ze zijn dus echt een stuk langer bezig.’

‘Hun bekendste nummer, Wind of Change, gaat over de val van de Berlijnse muur. Er gaan geruchten dat de CIA dat liedje had besteld bij de Scorpions. Dat is nooit helemaal bewezen, maar het nummer draait in ieder geval om het einde van de koude oorlog. Nu waait die wind de andere kant op, met de Russische inval in Oekraïne. En precies nu komt er dus weer een album van de Scorpions uit. In het nummer Peacemaker zingen ze over het monster van de oorlog, dat eigenlijk nooit slaapt. Dat is nu wel heel toepasselijk, en toch moet dat lied al een tijdje hebben klaargestaan. Ze hebben dat niet vorige week opgenomen natuurlijk. Een bizar toeval, en een goeie waarschuwing van de Scorpions, die ouwe rockers. Ik vind dat ontroerend. Het is geen fantastische plaat hoor, gewoon ouderwetse classic rock. Ik zou ’m niet aanbevelen om dit weekend grijs te draaien. Maar zo’n nummer in deze tijd is bijna te mooi om waar te zijn.’

Is er nog iets anders dat indruk maakte deze week?

‘Ja, Hurray for the Riff Raff, met het album Life on Earth. Een leuk indie-popplaatje, van een Amerikaanse band met de Puerto Ricaanse singer-songwriter Alynda Mariposa Segarra. Ze begonnen met punkmuziek: vroeger waren ze wat dwarser dan nu. Dit is een toegankelijkere plaat die een breder publiek zal aantrekken, vol met mooie, rustige nummers. De track Special Cargo bijvoorbeeld, gaat over immigratie en de moeilijkheden die daarbij komen kijken. Het is een troostrijk album. Als je ernaar luistert, val je er eigenlijk gelijk voor.’