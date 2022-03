Muziek van de week: twee keer Belgisch talent en good old Dolly Parton

Charlotte Adigéry en Bolis Pupul. Beeld Camille Vivier

Hoi Robert. Jij was vanochtend lekker naar het nieuwe album van Dolly Parton aan het luisteren?

‘Ja! Nu we zoveel slecht nieuws horen, en je iedere ochtend zwetend wakker wordt van alle ellende in de wereld, is Dolly Parton de enige die je weekend wat beter kan maken. Ze heeft haar album Run, Rose, Run gekoppeld aan haar eerste roman, die volgende week uitkomt. Het is dus een soort soundtrack bij het boek.’

‘Ik ben, net als de rest van de wereld, gek op Dolly Parton. Ze is de meesteres van het verhalende liedje én de redder van de Amerikaanse samenhang in polemische tijden. Het album gaat over een jonge vrouw die zich ontworstelt aan het verleden en carrière gaat maken in Nashville, waar ze in contact komt met een oudere zangeres die alles al heeft meegemaakt. Dat zal Dolly zelf wel zijn, denk ik. Hartstikke leuk. Het zijn optimistische liedjes, waar je gewoon blij van wordt. Ze grijpt terug naar de oude, klassieke bluegrass-country, met violen en banjo’s. Nu ze 76 jaar oud is, is haar stem misschien niet meer zo goed als vroeger, maar ze geeft je het gevoel dat de tijd niet verstrijkt. Die goeie ouwe Dolly Parton is er altijd.’

We moeten het ook over het nieuwe album van Stromae hebben, toch?

‘Multitude is zeker dé plaat van dit weekend. Bij de popredactie verschillen de meningen: sommige redacteuren vinden het fantastisch, anderen vinden het tegenvallen. Ik vind het ook wat minder: ik mis zijn bonkende dance-anthems. Maar Multitude is wel een mooie collage van allerlei muziekstijlen en instrumenten. Recensent Pablo Cabenda vond het terecht een prachtige plaat en gaf ’m vier sterren. Ik vind het album vooral knap gemaakt, maar het raakt me niet in m’n ziel. Ik kan zelf ook niet zo goed Frans, dat helpt natuurlijk niet. Maar ik denk dat veel mensen het heel mooi vinden. Je moet deze plaat sowieso gehoord hebben deze week, en dan vooral zelf uitvogelen wat je ervan vindt.’

En je had deze week nog meer Belgisch talent te bespreken?

‘Het is inderdaad een Belgische week, want de Vlaamse Charlotte Adigéry en Bolis Pupul hebben deze week hun debuutalbum Topical Dancer uitgebracht bij het label Deewee. Dat label is opgebouwd door de broers van de eveneens Belgische danceband Soulwax. Hun invloed is goed te horen. Het klinkt een beetje alsof Soulwax uit hetzelfde kunstcollectief komt als Charlotte Adigéry en Bolis Pupul. Topical Dancer klinkt als dansbare, kunstzinnige new wave uit de jaren tachtig. Het is een mooie en afwijkende plaat: groovy, met goeie communicatie tussen de bassen en drums. Het duo schrijft teksten over identiteit, vooroordelen en racisme op een sarcastische en grappige manier. Een beetje stand-upcomedy, terwijl het wel serieuze kost is. Scherp gedaan. Vooral Blenda vind ik een hit. Echt zo’n nummer dat je telkens opnieuw wil afspelen. Een lekkere weekendplaat voor onder de spiegelbol in de huiskamers, dus.’