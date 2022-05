Muziek van de week: twee comebacks en de grootste held van de Afrikaanse pop

Arcade Fire had afgelopen week een comebackshow in de iconische nachtclub Koko in Londen. Beeld Michael Marcelle

Hoi Robert. Hoe was de comeback van de meest opzienbarende band van deze eeuw?

‘Waanzinnig. De eigenwijze indieband Arcade Fire stond altijd op de grootste Nederlandse festivals op de belangrijkste podia, bij Pinkpop bijvoorbeeld. Een jaar of vijf geleden maakten ze helaas een slechte plaat, Everything Now. Daarop gingen ze een beetje ABBA-achtig spelen, met een thematiek die ook niet echt deugde: gezeur over dat we allemaal op onze telefoons zitten te kijken. Ja, dat doen we al twintig jaar, zo lust ik er nog wel een paar. Het album daarvoor, Reflektor, dat zeven jaar geleden uitkwam, was wel een goede plaat. En nu is er dus We, een te gek album.

Afgelopen week was ik bij de comebackshow in de iconische nachtclub Koko in Londen. Het was compleet gedreven, manisch, meeslepend: er gebeurde zo gigantisch veel. Elk nummer werd als een soort gebed naar de hemel geschreeuwd. Ik ben blij dat ze terug zijn op het podium en dat ze weer zo’n goed album hebben gemaakt. Op We gaan ze terug naar het oude geluid, met accordeons en hamerende piano’s. Je wordt er steeds verder in meegezogen, omdat het ritmisch steeds zwaarder wordt. En uiteindelijk komt er een soort verlossing, bij The Lightning I en II.

Arcade Fire heeft overal kritiek op, maar reikt ook oplossingen aan, dat maakt ze zo goed. De oplossing van We gaat over weer bij elkaar horen, over hoe we als mensheid een collectief zijn. De teksten lijken soms wel religieus, tijdens het concert leek het af en toe alsof je in een revivaltent stond. Maar het album is weer ouderwetse Arcade Fire: ontzettend mooi.’

Dat klinkt heerlijk. Wat vond je van Warpaint, de andere indieband met een nieuw album?

‘Net als Arcade Fire is Warpaint een band met een heel eigen geluid, en ze hebben ook al jarenlang geen platen gemaakt. Ik vind het héél mooie muziek. De vocalen zijn prachtig, het klinkt donker en dreigend, maar vooral de rollende baslijnen zijn aantrekkelijk. De eerste twee nummers, Champion en Hips, zijn erg tof. Radiate Like This was ongeveer af toen de lockdown begon, maar de vier vrouwelijke bandleden hebben het album uitgesteld en er nog twee jaar aan geknutseld. Dat hoor je echt, de ene laag volgt de andere mooi op, en het is goed in elkaar getimmerd. Vooral op het nummer Champion hoor je hoe alle lagen zich openvouwen, als een versneld filmpje van een bloem die zich opent. Er komt steeds meer bij, het wordt steeds zwaarder. Het is gewoon prachtige muziek, die veel Volkskrantlezers mooi zullen vinden.’

Wat is nog meer luisterwaardig deze week?

‘Absoluut Timbuktu van Oumou Sangaré. Er gebeurt veel op Afrikaans popgebied de laatste jaren, met bijvoorbeeld Burna Boy, die mondiaal ontzettend groot is, en de immens populaire afrobeats. Je zou bijna vergeten hoe ijzersterk de traditionele Malinese muziek is, tot je de warme stem van Oumou Sangaré hoort. Haar vorige, geniale album Mogoya, met een hoop synthesizers, was funky en klonk bijna als electropop. Deze plaat is wat traditioneler en bij vlagen verdrietig. Begrijpelijk, aangezien Sangaré onder andere zingt over hoe de oorlog Mali kapotmaakt. Ik ben een groot liefhebber, ze is de grootste held van haar genre. Het nummer Sabou Dogoné bijvoorbeeld, daar kun je me echt bij opdweilen. Of het opgewekte, energieke nummer Wassulu Don. Gewoon erg goed.’