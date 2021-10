Muti dirigeerde in 1981 een magistraal Requiem van Verdi, uitgevoerd door een droombezetting ★★★★★

In 1981 streek de 40-jarige Riccardo Muti neer in München om het koor en orkest van de Bayerischer Rundfunk te dirigeren in Verdi’s Requiem. De liveopnamen die toen werden gemaakt in de Herkulessaal zijn nu, veertig jaar later, geremasterd en op cd uitgebracht. Uit de vier Verdi-requiems door Muti die beschikbaar zijn op cd, al dan niet via antiquariaten, is dit het beste.

Met die uitstekende krachten die hij tot zijn beschikking heeft, creëert Muti een kosmisch theater waarin de menselijke kwetsbaarheid centraal staat. Het donderende Dies irae is angstaanjagend, omdat het de smekende ziel in het Recordare doet huiveren. Tijdens het laatste laat Muti het orkest zachtjes meehuilen, niet uit effectbejag maar uit compassie. Al hij iets benadrukt, zoals de manier waarop hij de treurmars aan het begin van het Lacrimosa zwaarmoedig laat slepen, past dat binnen deze dramaturgie van het medelijden.

De Dag des Oordeels kan niet aanbreken zonder koperblazers, die hier tot de besten behoren, wat ook geldt voor het gehele glimmende strijkersspectrum. Het koor klinkt spectaculair: in elk deel worden nieuwe schakeringen gevonden. En dan zijn er de solisten, vier verschillende vocale persoonlijkheden die niettemin in de ensembles volledig op elkaar zijn afgestemd.

Muggenzifters zullen opmerken dat de donkere timbres van sopraan Jessye Norman en mezzosopraan Agnes Baltsa te dicht bij elkaar liggen. Het maakt weinig uit als ze allebei zo schitterend zingen. Norman is majestueus en krachtig, met bovennatuurlijk lichtende hoge noten. Baltsa voegt dramatische accenten toe zonder afbreuk te doen aan de schoonheid van de zanglijn.

Op elk moment bewust van mooie toonvorming is de magistrale bas Jevgeni Nesterenko. En tenor José Carreras, die op het laatste moment inviel, kleurt elk woord van het Ingemisco met een vuurrode passie; in het Hostias zet hij in op een hemelse piano. Een droombezetting vereeuwigd in een glasheldere opname.

Riccardo Muti Verdi: Messa da Requiem Klassiek ★★★★★ BR Klassik