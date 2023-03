Musicalproducent Cameron Mackintosh (76) is niet te stoppen: ‘Mocht ik er ooit niet meer zijn, zullen mijn shows mij overleven’

Musicalproducent Cameron Mackintosh.

‘It always starts with the arts.’ Het is een gevleugelde uitspraak van Sir Cameron Mackintosh (76), ’s werelds invloedrijkste musicalproducent, en de man achter beroemde titels als Cats, The Phantom of the Opera, Miss Saigon en vlaggenschip Les Misérables. Als je hem vraagt wat voor hem belangrijker is: geld verdienen met theater, of theater maken omdat je nu eenmaal veel geld hebt, geeft hij steevast dat ene antwoord: het begint allemaal met de kunst. Noem hem dan ook zeker geen theatertycoon, want dat vindt hij een rotwoord, tycoon. Dan ziet hij een geld tellende zakenman voor zich die zich alleen bekommert om de cijfers, terwijl hij zich liever met het creatieve proces bemoeit.

Intussen heeft hij in meer dan vijftig jaar tijd wel een enorm theaterimperium opgebouwd en is hij schatrijk geworden: zijn vermogen wordt geschat op honderden miljoenen tot een miljard. Hij ontwikkelde en produceerde een groot aantal wereldwijd succesvolle musicals. Van andere titels bezit hij de rechten of is hij coproducent. Zo produceerde hij in 2017 de Engelse versie van de Amerikaanse hit-musical Hamilton. Inmiddels heeft hij ook acht grote theaters in Londen, waar grotendeels zijn eigen producties te zien zijn. Een van zijn grootste titels is de klassieker Les Misérables, die nu in een nieuwe versie naar Nederland komt.

Aan de telefoon vanuit zijn kantoor in Londen beweert Mackintosh stellig dat het nooit zijn grote masterplan was om theatertycoon worden. ‘Ik ben heel klein begonnen, op mijn 20ste maakte ik mijn eerste productie, en lang niet alles in die beginjaren was succesvol. En ja, nu heb ik wereldwijd de rechten van bijna alle grote musicals. En ja, ik bezit acht eigen theaters in Londen. Maar nog steeds interesseert de zakelijke kant me minder dan de creatieve. Het liefst werk ik met mijn team aan het perfectioneren van onze shows.’

Op het juiste moment

Cameron Mackintosh wordt in 1946 geboren in Enfield, ten noorden van Londen. Zijn vader is houthandelaar en jazztrompettist, zijn moeder secretaresse. Voor zijn achtste verjaardag neemt een tante hem mee naar het theater. Hij ziet daar de musical Salad Days over een magische piano en raakt daar zo door betoverd dat hij na afloop op componist Julian Slade afstapt. Die neemt hem mee naar de artiesten en vanaf dat moment weet Mackintosh één ding zeker: hij wil later in het theater werken. Tijdens zijn schooljaren houdt hij contact met Slade en na een jaar theaterschool gaat hij aan het werk als ‘stagehand’, een soort manusje-van-alles, in Theatre Royal Drury Lane. In 1967, hij is dan 20, produceert hij zijn eerste toneelstuk en staat zijn naam voor het eerst op een affiche: The Reluctant Debutante, produced by Cameron Mackintosh.

Twee jaar later debuteert hij op West End, met de herneming van de musical Anything Goes, maar dat wordt geen succes. Pas in de jaren zeventig begint de zaak een beetje te lopen, als hij titels als Side by Side van Sondheim en My Fair Lady produceert. Mackintosh kan zijn schulden afbetalen en daarna gaat het alleen nog maar opwaarts. Artistiek inzicht én zakelijk instinct – die combinatie zal hem uiteindelijk de grootste theaterproducent ter wereld maken. Dat succes komt vooral ook doordat hij op het juiste moment met de juiste mensen samenwerking zoekt. Zoals dus met Stephen Sondheim, en later met Andrew Lloyd Webber, met wie hij in 1981 Cats maakt. Artistiek en commercieel wordt dat zijn grote doorbaak. Daarna volgen megasuccessen Les Misérables (1985) en The Phantom of the Opera (1986).

Tijdloos verhaal

Les Misérables, gebaseerd op het boek van Victor Hugo uit 1862 over de volksopstand tijdens de Franse Revolutie, ging in 1985 in Londen in première. Nadat een eerdere opvoering in Parijs geen succes werd, vroeg Mackintosh The Royal Shakespeare Company als coproducent en Trevor Nunn als regisseur. Die topnamen hielpen het toneelpubliek over de streep. Een andere succesvolle ingeving was de samenwerking met de Franse componist Claude-Michel Schönberg. Schönberg creëerde de tijdloze muziek, met vrijheidsliederen die tot op de dag van vandaag worden gezongen. Demonstranten in Turkije, Hongkong, de VS en Taiwan zongen Do You Hear The People Sing? als protestlied. Les Misérables groeide zowel in Londen als New York uit tot de langstlopende musicalproductie aller tijden en is dat nog steeds.

Vraag je hem nu waar hij het trotst op is, dan is dat toch Les Misérables. Mackintosch: ‘Op de eerste plaats natuurlijk vanwege Victor Hugo zelf, die met zijn boek een tijdloos verhaal over rijk en arm, over het ontstaan van volksbewegingen en over medemenselijkheid schreef, dat de ideale basis voor een tijdloze musical bleek te zijn. Ik had veertig jaar geleden nooit gedacht dat Les Misérables schoolkinderen vandaag de dag nog zo zou aanspreken. Hele klassen in Londen en New York komen naar de voorstelling en ze herkennen de personages, ze zien er vergelijkingen in met hun helden van nu.’

Sir Cameron Mackintosh bemoeit zich tot op de dag van vandaag met de kleinste details – van de casting tot de kostuums. In 2019 vond hij dat Les Misérables ondertussen wat sleets was geworden en besloot de productie op te frissen. Zo werden de arrangementen iets minder klassiek en iets meer poppy, en de vormgeving gemoderniseerd. Mackintosh had namelijk ontdekt dat Victor Hugo behalve schrijver ook een bekwaam schilder was en in de vernieuwde Les Mis zijn nu ook projecties van die schilderijen te zien. Die nieuwe versie gaat zondag in première in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Vier jaar geleden reisden de producenten van De Graaf & Cornelissen Entertainment, in samenwerking met Van Lambaart Entertainment, naar Londen om de rechten van Les Misérables voor Nederland en België te verkrijgen.

Broadway in de achtertuin

Creatief producent Hans Cornelissen herinnert zich hoe hij toen met zijn compagnon Ruud de Graaf en artistiek adviseur Erwin van Lambaart door Mackintosh op zijn kantoor werd ontvangen. Cornelissen: ‘Het eerste half uur was wat ongemakkelijk, je zit toch tegenover een van de belangrijkste theaterproducenten ter wereld. Je wisselt wat beleefdheden uit, wat ditjes en datjes. Maar in het gesprek kwam een ommekeer toen Mackintosh ons ineens voorstelde zijn Sondheim Theatre te laten zien, dat toen net werd gerenoveerd. Daar zagen we hoe enthousiast hij werd van al die mensen die daar met kwastjes en goudverf alles in oude luister aan het herstellen waren. Dat brak het ijs. Wat ook meehielp: wij zeiden meteen dat onze Misérables in Carré in première zou gaan. Hij is namelijk gek op Carré.’

Na heel wat heen en weer gebel, gepraat en de nodige Zoom-vergaderingen kwam uiteindelijk groen licht: de Nederlandse producenten kregen de rechten. Dat ging niet zonder slag of stoot: zo wilde Mackintosh precies weten in welk theaters de voorstelling zou staan. De musical is namelijk niet alleen in Carré te zien, maar ook in acht andere grote theaters in het land. Of zoals Cornelissen zegt: ‘Wij willen een beetje Broadway in de achtertuin brengen. Na Londen, Parijs en New York Les Misérables nu dus ook in Almere.’ Voor dat reizen door het land zijn straks overigens wel vijftien trailers voor het vervoer van decor en apparatuur nodig, en vier bouwdagen per stad.

Ook nadien heeft Mackintosh zich regelmatig bemoeid met de Nederlandse productie, tot en met de uiteindelijke casting aan toe. Filmpjes van de casting van de Nederlandse artiesten werden heen en weer naar Londen gestuurd en door Mackintosh van commentaar voorzien. Uiteindelijk resulteerde dat in de jongste cast ooit, waarmee hij zeer tevreden is, mede met het oog op een nieuw, jonger publiek.

Theaterliefhebber

Hans Cornelissen heeft veel respect voor zijn Engelse collega. Hij noemt hem een doorzetter, zakenman en vooral een theaterliefhebber met een hoge mate van intuïtie voor wat mensen willen zien. En hij onderstreept zijn werklust. Want ondanks zijn gevorderde leeftijd reist Mackintosh nog de hele wereld over. Om de boel in de gaten te houden, om overal zijn eigen producties te zien en van advies te dienen. Les Misérables in Amsterdam en Chicago, The Phantom of the Opera in Melbourne, Miss Saigon in The Opera House in Sydney, Hamilton in Manchester – hij gaat erheen met het vliegtuig of met de trein. En als hij ergens snel moet zijn, neemt hij zijn privévliegtuig, dat hij zijn ‘very easy jet’ noemt.

Aan stoppen denkt hij voorlopig niet. Mackintosh: ‘Mijn moeder is 103 en die vermaakt zich nog prima, dus wat dat betreft heb ik nog een tijd te gaan, zolang mijn gezondheid het toestaat. En mocht ik er ooit niet meer zijn, dan zullen mijn shows nog tientallen jaren te zien zijn. Zij zullen mij overleven, wat dat betreft zal ik nooit the final curtain zien. Dat is een mooie gedachte.’

Les Misérables gaat op 5/1 in première in Theater Carré Amsterdam, daar te zien t/m 19/3 en vanaf 5/7. Ook op tournee.