Musical Revolutions legt boeiende dwarsverbanden bloot in tien eeuwen muziekgeschiedenis ★★★☆☆

Stuart Isacoff Beeld RV

Schrijf je een boek over revoluties in de westerse muziek, dan is de 11de eeuw een logische plek om te beginnen. Weliswaar wordt er dan al duizenden jaren muziek gemaakt, getuige vele archeologische vondsten. Maar hoe die precies klónk, blijft helaas een raadsel. Pas met een aan monnik Guido van Arezzo (990-1050) toegeschreven uitvinding is het eindelijk mogelijk om objectief de hoogte en lengte van een geschreven noot nauwkeurig vast te stellen, ook zonder dat je de melodie of het ritme van tevoren al kent: de bekende notenbalken met muzieksleutels. Het was een radicale oplossing voor een conservatief doel: het straktrekken en breder verspreiden van de gregoriaanse gezangen, zodat de talloze onderdanen van de paus eindelijk eensgezind hun kerkelijk lied zouden aanheffen.

In de 11de eeuw begint de Amerikaanse pianist en auteur Stuart Isacoff inderdaad zijn Musical Revolutions. Wat volgt, is een ambitieus verslag van dramatische veranderingen in de westerse muziekgeschiedenis. Soms ‘glorieus invloedrijk’ zoals Guido’s muzieknotatie, of de geboorte van de opera in Italië rond 1600. Soms ‘zeer verontrustend’ zoals Arnold Schönbergs besluit, begin 20ste eeuw, om het onderscheid tussen consonant en dissonant op te heffen (de twaalftoonsmuziek). Soms lijken revoluties circulair: die handige muzieknotatie werd buitenspel gezet toen John Cage in 1952 besloot om zijn beruchte 4’33” geheel in stilte te laten voltrekken: een compositie zonder noten, die juist de aandacht vestigde op de wél aanwezige achtergrondruis.

Jazz

Het lijkt kortom een traditioneel overzichtswerk van de muziekgeschiedenis. En daar kun je gerust vijf dikke delen aan wijden, zoals wijlen Richard Taruskin met veel elan heeft gedaan. Isacoff houdt het bij een verbluffend beknopte driehonderd bladzijden, maar wil juist nog veel méér. Met een brede, inclusieve blik beschrijft hij het fenomeen van de 19de-eeuwse virtuoos, geeft hij extra aandacht aan onderbelichte vrouwelijke componisten, wijdt hij een hoofdstuk aan de populariteit van westerse muziek in China en volgt hij de ontwikkeling van de jazz met onder meer portretten van revolutionaire spelers als Charlie Parker en Miles Davis.

Die ambitieuze aanpak werkt vooral wanneer Isacoff interessante dwarsverbanden blootlegt. Zo staat hij uitgebreid stil op het kruispunt tussen jazz en minimal music. Steve Reich, in de naoorlogse jaren een ongeduldige compositiestudent die het academische modernisme helemaal zat was, haalde zijn hart op in de jazzscene van San Francisco. Vooral saxofonist John Coltrane was voor Reich een revelatie: hij improviseerde op harmonieën ‘die zweefden als wolken in een windstille lucht’, met nauwelijks veranderende akkoorden in de basis. Coltranes album Africa/Brass (1961) was volgens Reich feitelijk één grote roes in E-groot. Een openbaring: als je qua ritme en melodie maar inventief genoeg was, kon je zo lang op het akkoord E blijven hangen als je wilde. Het bleek een cruciale stap richting Reichs eigen baanbrekende minimal music.

Dit voorbeeld is des te treffender omdat Isacoff dan al uitgebreid heeft beschreven hoe de jazz zich vóór Coltrane heeft ontwikkeld. Eerst het weliswaar swingende maar ook strakke en simpele keurslijf van de ragtime begin 20ste eeuw. Dan de complexe harmonieën van de bebop, een bijna elitair genre: jazz om aandachtig naar te luisteren, niet om op te dansen. En dan een nieuwe eenvoud, het vrijere improviseren op toonladders waarin trompettist Miles Davis uitblonk – culminerend in Coltranes waanzinnige improvisaties boven een minimalistisch akkoordenschema.

Wagner

Het wordt levendig beschreven, ook voor de niet musicologisch ingevoerde lezer. Hier toont zich de passie van Isacoff, die bij zijn eigen pianorecitals graag klassiek combineert met jazzimprovisaties. Die persoonlijke voorkeur heeft ook een keerzijde. Je vermoedt dat de auteur bij Wagner-opera’s in slaap valt, want de Duitse grootmeester – toch geen bescheiden revolutionair – krijgt van Isacoff maar één bladzijde toebedeeld. Paganini krijgt er vier keer zo veel.

En hoe goed bedoeld en hoognodig ook de aandacht voor vrouwelijke componisten en musici, door ze in een apart hoofdstuk te verzamelen en alsnog buiten het grotere narratief te houden, blijft het een beetje een plichtpleging. Daarbij helpt het niet dat Isacoff het ene moment afkeurend schrijft over de traditionele seksistische geschiedschrijving, om zich het volgende te vergapen aan zowel de ‘diepe muzikaliteit’ als de ‘korte, strak zittende outfits’ van pianist Yuja Wang. Waarna hij een foto van Wang ‘met haar gracieuze rechterbeen naar het pedaal uitgestrekt’ vergelijkt met een elegant beeld van Brancusi. Is dit nog serieus bedoeld?

Beter te genieten zijn de vele muziekanekdotes. Zo wil John Cage zijn oud-docent, de naar de VS geëmigreerde Arnold Schönberg, uitnodigen voor een première met experimentele muziek. Helaas is hij niet beschikbaar. Als Cage hem voor een ander concert uitnodigt, verduidelijkt Schönberg: ‘I’m not free at any time.’ Zelfs voor de grootmeester van de twaalftoonsmuziek gingen bepaalde revoluties kennelijk te ver.

Stuart Isacoff: Musical Revolutions – How the Sounds of the Western World Changed. Alfred A. Knopf; 288 pagina’s; ca. € 30,50.