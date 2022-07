Musical Falsettos komt naar Nederland: ‘Dit stuk is één groot spel’

William Spaaij, Job Greuter en Rosalie de Jong van 'Falsettos' in de Diemer Studo's in Amsterdam. Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

Het openingslied van Falsettos is getiteld Four Jews in a Room Bitching en het zet meteen de toon. In deze Amerikaanse musical uit 1992 kunnen we veel humor verwachten, veel snedige opmerkingen over en weer, binnen de leefwereld van een gezelschap Joodse New Yorkers. In de Nederlandse versie is het lied door regisseur Koen van Dijk behendig vertaald in ‘Vier man zitten te vitten’. De regel erna luidt: ‘Joodse jongens zijn zo ad rem.’

Falsettos gaat over een samengesteld gezin in New York in de jaren 1979 tot 1981. De muziek is van William Finn, die de teksten schreef met James Lapine. Het draait om Marvin, die is gescheiden van zijn vrouw Trina, nadat hij uit de kast is gekomen als homoseksueel. Marvin voedt samen met Trina hun 10-jarige zoon Jason op en probeert tegelijk om zijn nieuwe vriend Whizzer te integreren in het gezinsleven. Zo ontstaat een onorthodoxe familie, waarin de problemen die zich aandienen worden bestreden met scherpe humor en psychiatrische hulp. Mendel, de psychiater van dienst, heeft zelf ook de nodige neuroses en wordt verliefd op Trina. In de weken van Pride Amsterdam speelt gezelschap OpusOne de eerste Nederlandse versie van de musical, die al een succes was in de VS en Engeland.

In een repetitiestudio in Diemen staat een enorm schaakbord opgesteld waar de acteurs overheen lopen. Omdat het licht hellend is gemaakt, is het voor de cast nog even wennen. ‘Het schaken hoort bij mijn personage Marvin en zijn zoon Jason omdat het een intellectuele bezigheid is’, zegt acteur William Spaaij tijdens zijn lunchpauze. Ook aangeschoven zijn acteurs Job Greuter en Rosalie de Jong. ‘Het hele stuk is eigenlijk één groot spel’, vult Greuter aan. ‘Wij zijn pionnen die bewegen, dat is een heel helder thema. Hoe speel je samen het spel en wiens regels volg je?’

De drie jonge acteurs voelen veel affiniteit met de thematiek uit de voorstelling. De 25-jarige Greuter speelt de jonge homo Whizzer, die hij als een ‘stoeipoes’ typeert. Greuter: ‘Hij is een twintiger die opgroeit in een tijd waarin je eindelijk mag zijn wie je wilt zijn. Whizzer gáát ervoor, hij is helemaal zijn flamboyante en losbandige zelf. Ik vind dit een heel mooie rol, ook vanuit mijn eigen identiteit als homoseksuele man. Ik voel me verbonden met die tijd en ben me ervan bewust dat ik veel aan die generatie te danken heb. Dankzij hen kan ik nu in vrijheid leven.’

Job Greuter: ‘Wij zijn pionnen die bewegen, dat is een heel helder thema. Hoe speel je samen het spel en wiens regels volg je?’ Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle



Rosalie de Jong (35), die de verlaten moeder Trina speelt, heeft juist een connectie met het Joodse milieu. ‘Ik heb een Joodse moeder. Ik ben zelf niet religieus opgevoed, maar wel met de Joodse geschiedenis. Daar kan ik iets mee in deze rol. Trina is een controlerende vrouw, die de zaken moeilijk uit handen geeft. Nou, dat ken ik wel. Bij ons in de familie kunnen ze ook sluw manipuleren. En ik doe het zelf ook. Daarnaast herken ik de Joodse humor uit het stuk; héél cynisch. In onze familie worden bijvoorbeeld op begrafenissen macabere grappen gemaakt, dat is een vorm van ermee omgaan. In het stuk is zulke humor ook te vinden. Psychiater Mendel gaat bijvoorbeeld volledig zijn boekje te buiten. Hij doet alles wat een psychiater niet mag, zoals privé met patiënten afspreken. Ik vind dat heerlijk. Het kan niet en het is een beetje ziek, maar wel leuk ziek.’

William Spaaij (39) heeft geen persoonlijke link met zijn rol, maar begint Marvin wel steeds beter te begrijpen. ‘Hij heeft veel woede in zich, omdat hij niet is wie hij wil zijn. Ik kan me die innerlijke worsteling goed voorstellen, zeker in de tijd waarin Marvin leeft. Het maakt hem niet direct een sympathieke man. Dat vind ik het leukste en het moeilijkste van deze rol. Marvin is net een klein kind, hij denkt dat alles om hem draait. Op een geforceerde manier probeert hij de boel bij elkaar te houden.’

De musicals van William Finn William Finn is een minder bekende componist en tekstschrijver uit de Amerikaanse musicalwereld, maar hij heeft mooie voorstellingen gemaakt. Finn (Boston, 1952) brak door met een trilogie: In Trousers (1979), March of the Falsettos (1981) en Falsettoland (1990). In 1992 zouden de laatste twee delen worden samengevoegd tot één musical, Falsettos. Daarnaast componeerde en schreef Finn ook de musicals A New Brain (1998), die enkele jaren terug nog in Nederland werd opgevoerd, en Little Miss Sunshine (2011).

Falsetto (of falset) is een muziekterm die staat voor hoog zingen in de kopstem. In de musical heeft de titel betrekking op de mannelijke personages. Greuter: ‘Falsettos staat voor niet-volwassen mannen. En onze personages hebben ondanks hun leeftijden allemaal iets kinderlijks.’

Spaaij: ‘Er komt ook een lied getiteld Mars van de falsettos voorbij. Dat zingen we met hoge stemmetjes en daarin gedragen we ons superkinderachtig.’

De Jong: ‘Met de Falsettos worden vooral de mannen bedoeld. Voor Trina geldt het minder. Volwassen worden... en dat is niet lullig bedoeld, maar daarin zijn meisjes toch altijd wat sneller dan jongens.’

Diverse gebeurtenissen uit de tweede akte dwingen de mannen om toch volwassen te worden: voor zoon Jason is zijn bar mitswa een belangrijke gebeurtenis, en voor Whizzer dient het noodlot zich aan in de vorm van een mysterieuze ziekte, die later de naam aids zal krijgen.

Job Greuter: ‘Er komen grote onderwerpen en heftige gebeurtenissen voorbij, maar toch is Falsettos een heel lichte voorstelling, door de humor en de muziek.’

Falsettos door OpusOne, regie en vertaling Koen van Dijk. Van 23/7 t/m 13/8 in DeLaMar Theater, Amsterdam. Première op 25/7.