Musical Cyrano grossiert in eenvoudige popsongs waar weinig aanstoot aan valt te nemen ★★★☆☆

Cyrano

Het is liefde op het eerste gezicht tussen Roxanne (Haley Bennett) en Christian (Kelvin Harrison Jr.). Daarna stokt het. Om de veeleisende Roxanne het hof te maken, is romantisch vuur en welbespraaktheid nodig. Dat is te veel gevraagd van de eenvoudige cadet Christian, die het niet van zijn woordenschat moet hebben.

Zijn redder is Cyrano (Peter Dinklage), begenadigd dichter en zwaardvechter, levenslang verliefd op Roxanne, maar ervan overtuigd dat zij hem vanwege zijn uiterlijk niet ziet staan. Hij besluit Chistian te helpen: hij zal zijn liefdesbrieven schrijven, hem van woorden voorzien zodat Roxanne hem niet afwijst. De vraag is natuurlijk van wie ze dan gaat houden.

Cyrano de Bergerac, het klassieke toneelstuk van Edmond Rostand dat zich afspeelt in 17de-eeuws Frankrijk, werd al vaker verfilmd. De bekendste versie is waarschijnlijk die van Jean-Paul Rappeneau uit 1990, bekroond met tientallen prijzen, waarin Gérard Depardieu de titelrol speelde. Met een prothese op zijn gezicht, want Cyrano’s onzekerheid wordt veroorzaakt door zijn grote neus.

Dinklage, vooral bekend door zijn rol als Tyrion Lannister in de serie Game of Thrones, zet geen nepneus op. Zijn Cyrano wordt gehinderd door zijn kleine gestalte. Misschien is het ook trots, en zijn romantische inborst, waardoor hij liever op de achtergrond blijft en zijn liefde voor Roxanne verborgen houdt.

Cyrano is voor een deel een familieproductie: Dinklage’s vrouw Erica Schmidt schreef het scenario, gebaseerd op de musical die ze eerder schreef en regisseerde. De muziek is van Aaron en Bryce Dessner, de broers uit rockband The National. De liedteksten werden geschreven door mede-bandlid Matt Berninger en zijn vrouw Carin Besser.

Het is geen typische musicalmuziek. De liedjes zijn eenvoudige popsongs die niet bij iedereen in de smaak zullen vallen, maar waar ook weinig aanstoot aan valt te nemen. Hoogtepunt is een aangrijpende hymne van soldaten op het slagveld, op weg naar hun ondergang. De zeggingskracht is daar vele malen groter dan bij de romantische nummers.

Cyrano moet het vooral hebben van de met zichtbaar plezier gespeelde liefdesperikelen en de fraaie vormgeving. De ervaren Engelse regisseur Joe Wright (Darkest Hour, Anna Karenina, Atonement) maakt er een wervelend geheel van, al begint het tempo naar het einde toe te haperen. Een ander struikelblok is het charisma van Dinklage: de acteur is zo goed dat Cyrano’s angst voor afwijzing totaal onnodig lijkt. Het duurt onbegrijpelijk lang voordat hij uit de schaduw stapt.