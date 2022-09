Musea kampen met dalende bezoekersaantallen en stijgende kosten

Het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt van Rijn maakt dit jaar een tournee langs musea in alle Nederlandse musea. Het Fries Museum had de primeur. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Jaarlijks zet de brancheorganisatie, waarbij 471 musea zijn aangesloten, alle cijfers op een rij. Uit het nieuwe overzicht blijkt dat voor musea de gevolgen in het tweede jaar van de pandemie nog ernstiger waren dan in het eerste jaar. In 2020 werden in totaal 13,2 miljoen bezoeken aan musea afgelegd, dat aantal is vorig jaar gedaald naar 11,8 miljoen. Dat is slechts iets meer dan een derde van het aantal bezoeken voor de pandemie.

Dankzij grootschalige noodsteun van Rijk, provincies en gemeenten bleven alle musea overeind. Volgens de directeur van de Museumvereniging, Vera Carasso, is er geen enkel museum omgevallen als gevolg van de pandemie. ‘Een paar hebben de deuren definitief gesloten aan het begin van corona, maar daarbij waren ook andere factoren in het spel. Het is wonderbaarlijk dat we alles in stand hebben kunnen houden, dankzij de noodsteun maar ook doordat alle musea de broekriem flink hebben aangehaald.’

43 procent zit in de rode cijfers

Desondanks heeft 43 procent van de musea 2021 met rode cijfers afgesloten, aldus het rapport. Dat zijn volgens de Museumvereniging vooral kleinere musea, gemeentelijke en particuliere musea. Zij zijn het hardst getroffen en hebben inmiddels geen reserves meer.

Als gevolg van de bezuinigingen is het aantal tijdelijke tentoonstellingen vorig jaar met 37 procent afgenomen ten opzichte van 2019. Door de verschraling van het aanbod is er minder aanleiding om een museum te bezoeken. Hierdoor dreigt volgens Carasso een neerwaartse spiraal. ‘Mensen hebben hun gedrag aangepast, waardoor ze minder naar musea gaan. Dat ritme komt wel weer terug, maar niet in het tempo dat wij hadden verwacht. Er is ook minder internationaal toerisme, waarvan bijvoorbeeld het Zuiderzeemuseum en het Muiderslot last hebben.’

Carasso roept daarom de overheid op om de musea opnieuw financieel te hulp te schieten. Op Prinsjesdag wordt duidelijk hoe staatssecretaris Gunay Uslu voor Cultuur (D66) het extra geld voor cultuur gaat verdelen dat in het regeerakkoord is afgesproken. Voor 2023 is dat 170 miljoen euro.

Met extra overheidssteun kunnen volgens de directeur van de Museumvereniging meer musea verduurzamen en kunnen meer tentoonstellingen worden geprogrammeerd, wat de bezoekersstroom weer op gang kan helpen. Ook dient er volgens haar nieuw publiek te worden getrokken. ‘De creativiteit in onze sector is belangrijk. Nu zie je al hele mooie samenwerkingen van musea met mbo’s en festivals. Dat moeten we koesteren, maar daar moeten we ook in investeren.’

Musea kampen met stijgende energiekosten

Musea hebben ook enorm last van de stijgende energiekosten, omdat zij veelal grote oppervlakten moeten verwarmen. Ook de klimaatbeheersing waarmee musea en depots zijn uitgerust om de collectie te beschermen, kost veel energie. Bijkomend probleem is dat veel musea in monumenten zijn gehuisvest die niet snel kunnen worden verduurzaamd.

Carasso: ‘Een typisch voorbeeld van een klein museum dat in de problemen dreigt te komen is Museum Borg Verhildersum in de provincie Groningen. Dat heeft een energierekening van 25 duizend euro met een aflopend contract in oktober. Ze gaan dan bijna vier keer zoveel betalen op een begroting van 500 duizend euro. Dat geld hebben ze niet. Elke verhoging van de energierekening levert direct een verlies op, ze hebben geen reserves om dat op te vangen. De verwarming uitzetten is geen optie, want dan wordt het te vochtig voor het antiek en de schilderijen. Deze problematiek zie je nu bij heel veel musea.’

‘In de sector is de energierekening gemiddeld drie keer zo hoog geworden. Bij grote musea gaat het om extra uitgaven van tonnen, of zelfs miljoenen. Dit is natuurlijk een probleem waar heel Nederland mee kampt. Dat moet dan ook landelijk worden opgelost.’