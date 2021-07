Musea experimenteren met late openingstijden: op zoek naar jonger en nieuw publiek, betere spreiding en geflirt met dates

De tentoonstelling Frida Kahlo & Diego Rivera: A Love Revolution in het Cobra Museum in Amstelveen. Beeld ANP

‘We spelen in op een internationale trend’, zegt woordvoerder Beatrijs Jansen van het Cobra Museum in Amstelveen. ‘De aanleiding is onze expositie van Frida Kahlo en Diego Riviera. Dat is een populaire expositie. We kunnen nu aan meer mensen een veilig bezoek garanderen.’

Voor de extra kosten voor personeel en beveiliging krijgt het Cobra Museum ruim 90 duizend euro van het Kickstart Cultuurfonds. Dat tijdelijke noodfonds ondersteunt de cultuursector bij coronagerelateerde kosten om publiek veilig te ontvangen. Toch komt het gros van de bezoekers nog altijd tussen 10 en 3 uur. ‘Museumgangers blijken gewoontedieren’, aldus Jansen. ‘En natuurlijk is het in de weekenden ’s avonds drukker dan op maandagavond.’

Museum De Fundatie in Zwolle is dit jaar elke zaterdag tussen 5 en 9 uur gratis geopend. Er kunnen (via vooraf geboekte tijdvensters) maximaal vijfhonderd mensen binnen. ‘We zijn bijna elke zaterdagavond helemaal vol’, zegt woordvoerder Sanne van de Kraats. ‘We bereiken er duidelijk een ander publiek mee: jonger, uit de regio, en maar 20 procent heeft een Museumkaart. Bij de reguliere bezoekers is dat 80 procent.’

De Fundatie betaalt de kosten voor de avondopenstelling uit eigen middelen, adus Van de Kraats. ‘Het past in onze doelstelling om nieuwe kunst van nieuwe makers te tonen aan een nieuw publiek.’

Het Amsterdamse fotografiemuseum Huis Marseille verruimde zijn openingstijden in juni 2020, na de eerste lockdown. Vorig jaar was het museum drie dagen per week tot 9 uur ’s avonds open. ‘Bezoek in de avonden moet een beetje op gang komen, dus we hebben er nu voor gekozen om alleen op donderdag tot 9 uur open te blijven’, aldus woordvoerder Benjamin van Gaalen.

Vooral bezoekers tussen de 15 en 35 jaar weten Huis Marseille in de avonduren te vinden, zegt Van Gaalen. Daar zitten geregeld dates tussen. ‘De weelderige zalen en de rust in het museum ’s avonds leent zich blijkbaar uitstekend voor wat cultureel verantwoord geflirt, de warme zomeravonden des te meer.’

Het Stedelijk Museum in Amsterdam is sinds de pandemie juist gesloten op vrijdagavonden. ‘Door corona hebben we minder publiek, vooral uit het buitenland’, zegt woordvoerder Justin Hahury. ‘We kijken of we er op termijn weer mee beginnen.’​

De lange openingsuren van het Cobra Museum blijven tot het einde van de Kahlo-expositie, eind september. Als het experiment bevalt, hoopt het museum er een vervolg aan te kunnen geven. De Fundatie evalueert de avondopenstelling eind dit jaar. Huis Marseille gaat er zeker nog even mee door. ‘We zien dat andere musea beginnen aan te haken met een avondje open’, zegt Van Gaalen. ‘We hopen dat het zich echt goed gaat nestelen in de geest van de museumbezoeker.’