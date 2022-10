Muse overdondert in Carré, maar laat de kans liggen om dichter bij het publiek te komen ★★★☆☆

Frontman Matt Bellamy van Muse in Carré in Amsterdam. Beeld Ben Houdijk

De Engelse band Muse? Dat is geëxalteerde, overdonderende rock van stadionformaat, opgetild door visueel spektakel en vocale krachtpatserij van Matt Bellamy. Sciencefiction op het concertpodium.

Hoe zal dat vandaag uitpakken in het Amsterdamse Carré? De megaband uit het graafschap Devon heeft clubs en theaters geselecteerd voor een handvol kleinschalige optredens. Een week na het New Yorkse Beacon Theatre is de Europese primeur in de schouwburg aan de Amstel.

Bijzonder, op voorhand, een zéér exclusieve kans om Muse van een andere kant te leren kennen. Even terug naar de basis, zoals we het trio na verschijning van het debuutalbum Showbiz (1999) konden zien, maar daarna al heel snel niet meer.

Daar zijn ze, Matt Bellamy, bassist Chris Wolstenholme en drummer Dominic Howard, aangevuld met percussie- en toetsenman Dan Lancaster. En daar daveren de opgevoerde marsritmen van Will of the People: vervormde stemmen, kolkende rockriffs, een decibellentsunami die je op je tanden doet bijten.

Assassin dan. Gitaarriffs en drumritmen als uit een mitrailleur, stroboscopisch licht, operazang die per straaljager richting stratosfeer schiet en daarna kurkentrekkerloopings aan de hemel blijft maken. Pink Floyd meets Metallica. ‘Math prog’ met de intensiteit van speedmetal, zoals verderop ook in Won’t Stand Down en Kill or Be Killed.

Carré stuitert haast de dampkring uit. Je kunt niet anders dan onder de indruk zijn van dit machtsvertoon op alle zintuiglijke niveaus. Wat een kracht, wat een hechtheid, wat een bovenmenselijk vocaal, ritmisch en visueel geweld. Muse imponeert er al twintig jaar mee.

Toch dringen zich gaandeweg vragen op.

Gaat de band dit bezoek aan Carré nog gebruiken om zichzelf, al is het maar als intermezzo, tot aanraakbare proporties terug te brengen? Gaan ze een kant van zichzelf laten zien die normaliter onbelicht blijft? Staan er nog verrassingen op de setlijst? Gaat Matt Bellamy misschien nog iets zéggen?

Nee, nee en nogmaals nee. Het blijft allemaal uit.

Op het programma staan vooral de hits en favorieten die de band altijd speelt, van Hysteria tot Space Dementia, met Knights of Cydonia als klapstuk in de toegift. Eigenlijk geen verrassingen, of het zou de live-première van Liberation moeten zijn, een recente song die krachtig onderstreept dat Muse een flinke schep van zijn mosterd haalde bij Queen, Bohemian Rhapsody in het bijzonder, met Bellamy aan de piano, galmend als Freddie Mercury.

Hoe goed het gebodene ook is, het is niet zo heel overdreven om te stellen dat we vanavond door een reguliere Muse-orkaan Carré zijn uitgeblazen: een stadionconcert op vol vermogen, met als verschil dat álle aanwezigen een polsbandje hadden voor de ‘golden circle’.

Een relatief unicum, daar niet van, maar Muse bleef ook hier intimiderend en onaanraakbaar als Superman – en dat was toch een beetje jammer.