‘Munch’, waarin Edvard Munch door vier acteurs wordt gespeeld, is bij vlagen intrigerend, maar ook lastig te doorgronden ★★★☆☆

Vier versies maakte Edvard Munch van De schreeuw (1893), het wereldberoemde zelfportret van de innerlijke gesteldheid van de Noorse schilder, waarin het niet de mens is die schreeuwt, maar de natuur.

En zo wandelen er ook vier Edvard Munchen rond in Munch, de biografische speelfilm van Munch’ landgenoot Henrik Martin Dahlsbakken, eerder dit jaar de openingsfilm van IFFR. De 34-jarige Noorse regisseur tracht zijn onderwerp te vangen met een ‘caleidoscopische benadering’ – of misschien doelbewust níét exact te vangen. Net zoals Todd Haynes ooit diverse acteurs liet opdraven als Bob Dylan-verschijningen in I’m Not There, in de wetenschap dat de kwikzilveren artiest zich misschien nog het best laat kennen in zijn neiging tot verstoppertje spelen.

In het bij vlagen intrigerende maar ook lastig te doorgronden Munch treffen we de schilder eerst als tachtiger, met breekbare stem. Een versleten man die vastbesloten is om zijn oeuvre uit handen van de Duitse bezetter te houden. En vervolgens ontmoeten we Munch als gedeprimeerde veertiger, opgenomen in de psychiatrische kliniek, waar hij gesprekken voert met een arts over de betekenis van waanzin en genie, om geleidelijk uit zijn dal te klauteren. Regisseur Dahlsbakken springt steeds over tussen de verschillende tijden en levensfasen, die zich tamelijk plotloos aandienen: flarden zijn het, wat gesprekken, overpeinzingen en indrukken.

Ook is er Munch als gejaagde dertiger: hij verliest zich in het uitgaansleven van Berlijn, als zijn grote tentoonstelling op het allerlaatst wordt afgezegd. En tot slot is er de zachte, net uit Parijs naar Noorwegen teruggekeerde beginnende schilder en twintiger, die zich voorzichtig losmaakt van de neerbuigende blik waarmee van zijn ouders en leeftijdgenoten het kunstenaarschap beschouwen. Om vervolgens teleurgesteld te raken in de liefde.

Ze lijken niet op elkaar, al die Munchen. Eentje ervan, de meest indringende, wordt gespeeld door een vrouw: de Noorse toneelactrice Anne Krigsvoll. Niet alles werkt, in Munch. De keuze om de luchten plots te doen overgaan in expressionistische schilderijen, als de maker ervan voorbijfietst, ontbeert de betovering die de regisseur zoekt: hoe extatisch de muziek ook aanzwelt, het blijft een schilderfilmcliché. Uit de vier gedaanten doemt uiteindelijk wel één aspect op van de Noorse schilder, dat de afzonderlijke delen verbindt: hoezeer Munch zich altijd weer bedreigd voelde in zijn kunstenaarschap, door collega's, critici én bewonderaars.