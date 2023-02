Mulititalent Heddy Lester (1950-2023) zal altijd de zangeres van ‘De Mallemolen’ blijven

Heddy Lester Beeld ANP / ANP Kippa

‘In de mallemolen van het leven, draai je allemaal je eigen rondje mee.’ Dat zinnetje uit De Mallemolen van Heddy Lester zingt iedereen die een beetje van het Eurovisie Songfestival houdt, moeiteloos mee. Heddy Lester zong het in 1977, gekleed is een ravissante roze satijnen jurk, in de finale van het Songfestival dat toen werd gehouden in Londen. Het zou haar hele leven haar lijflied blijven, soms tegen wil en dank, maar Lesters talent liet zich in het theater ook op vele andere manieren zien. Zondag is de zangeres en actrice na een kort ziekbed op 72- jarige leeftijd in haar woonplaats Amsterdam overleden aan de gevolgen van kanker.

Eigen cabaretshows

Theaterliefhebbers zullen terugdenken aan haar opzienbarende rol in het toneelstuk Ghetto van Joshua Sobol, in 1988 gespeeld door Toneelgroep De Appel in regie van een van onze grootste regisseurs, Erik Vos. Ghetto speelde zich af in een Joods getto in Vilnis, Litouwen, dat was bezet door de nazi’s. Een aantal Joodse artiesten werd gedwongen op te treden voor de onderdrukkers en een van hen werd gespeeld door Lester, die met haar performance diepe indruk maakte.

Lesters carrière bewoog zich nadien tussen optreden in theater, musicals, en met haar broer Frank Affolter, in eigen cabaretshows en tour de chants. Ook waren er perioden waarin het stiller rond haar was, omdat ze last had van somberheid of omdat er gewoonweg geen werk beschikbaar was. Als dochter van ouders die elkaar tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden ontmoet in kamp Vught weigerde ze echter aan die somberheid toe te geven; in haar familie was het leed zoveel groter geweest, dat ze geen tijd had voor aanstellerij.

Ramses Shaffy

Zo was ze onder meer te zien in de musicals Anatevka (1999), Kruimeltje (2000), Fame (2008) en Dromen zijn bedrog (2009), die werd geregisseerd door Frank Lammers. Lammers vroeg haar later weer, voor de moederrol in zijn coronafilm De groeten van Gerri (2021). Ook speelde ze onder meer in het toneelstuk De Stille Kracht naar Louis Couperus, en in Potasch en perlemoer, over twee Joodse zakenmannen. Misschien wel het gelukkigst was ze als ze met haar broer kon optreden in hun eigen theaterrestaurant Iboya in Amsterdam. Daar speelden en zongen ze voornamelijk eigen repertoire. Lester ontmoette er ook Ramses Shaffy, met wie ze later nog een aantal keren heeft opgetreden.

In 2020 werd een aantal Nederlandse artiesten uitgenodigd mee te doen aan een speciaal programma tijdens het Eurovisie Songfestival dat in Rotterdam plaats zou vinden. Lester werd vergeten. ‘Misschien dat de organisatie De Mallemolen niet veel soeps vond. Of ze denken dat ik overleden ben’, zei ze toen in een interview.