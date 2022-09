Mr. Steel your world is knappe mix van documentaire en vampierenhorror ★★★★☆

Sinds vorige week laat het in Nederland unieke Fringefestival weer een flamboyante keur aan dans, theater en performance zien in tientallen kleine zalen in Amsterdam. Voor het eerst in drie jaar én met de nieuwe artistiek leider in Farnoosh Farnia is het festival weer op zijn oude sterkte. Voor liefhebbers van verrassend, ongepolijst en onafhankelijk theater is dit weekend de laatste kans om nog te gaan kijken.

Bijvoorbeeld naar die Tata-Dracula-mashup: Mr. Steel Your World in ’t Zonnehuis in Amsterdam-Noord. Deze show is gemaakt door een Utrechts groepje pas afgestudeerde theatermakers, genaamd Clubhouse DADA. Zoals die naam al doet vermoeden zit het werk vol met ongerijmdheden, absurde terzijdes en bewust slechte scènes (liedjes). Waar anders dan op het Fringe Festival, waar je als publiek het onverwachte verwacht, kan zo’n voorstelling beter tot haar recht komen?

Het begint ermee dat acteur Christopher van Duijn opkomt en vertelt dat de documentaire voorstelling over het milieuvervuilende Tata Steel niet zoals gepland kan doorgaan. Hij leest een brief voor van zijn tegenspeler Pien Trieling, die op stel en sprong naar Transsylvanië is vertrokken en daar zojuist een zekere innemende graaf heeft ontmoet.

Van Duijn vult de tijd met een gênant rapnummer, totdat Trieling via een zijdeurtje opkomt. Na deze bewust valse start kan alsnog de kritische Tata-docu gespeeld worden. Met enige tegenzin zet het tweetal zich ertoe. In een podcastsetting spelen ze interviews met omwonenden van de fabriek in IJmuiden na. Een jongeman vertelt over zijn vader die zijn hele leven in de fabriek werkte en inmiddels aan longkanker is overleden. Toch draagt de zoon het gif uitstotende bedrijf nog altijd een warm hart toe. Helaas wordt dit mooie dramatische gegeven niet verder uitgewerkt. Want al snel vliegt de show gierend uit de bocht.

De goede toeschouwer had de vlijmscherpe hoektandjes al gezien, waarmee Trieling is teruggekeerd uit Transsylvanië. Het duurt niet lang of die wapens worden ook echt gebruikt. Wat dan volgt is een vermakelijke horrorshow met bloederige choreografieën. Tata raakt uit het zicht en wordt vervangen door Nosferatu, eveneens een angstaanjagende kracht, die mensen besmet en vergiftigt. Maar daar houden de overeenkomsten wel op. Met het knappe eindlied laat Clubhouse Dada het publiek in verwarring achter. Mr. Steel Your World voelt ten slotte als een grote theatrale non sequitur. Publiek zo op het verkeerde been zetten vergt lef en zelfrelativering. Benieuwd naar meer werk.

Mr. Steel Your World Theater ★★★★☆ Door Clubhouse Dada, met Pien Trieling en Christopher van Duijn. 5/9, Amsterdam Fringe Festival: 't Zonnehuis. Daar t/m 10/9.

Mr. Steel Your World op Amsterdam Fringe Festival Beeld Annelies Verhelst

