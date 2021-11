Mozarts Mitridate, re di Ponto door Marc Minkowski en Les Musiciens du Louvre blinkt uit in lichtvoetige elegantie ★★★★☆

In 1770 werd Mozart gevraagd om het carnavalsseizoen te openen in het belangrijke Teatro Regio Ducal in Milaan. Voor deze zeer prestigieuze opdracht leverde de 14-jarige een rijk versierde opera, Mitridate, re di Ponto. Deze uitvoering door Marc Minkowski en Les Musiciens du Louvre blinkt uit in lichtvoetige elegantie en onstuitbare levendigheid. Koning Mitridate, verslagen door de Romeinen en verraden door zijn zonen, komt tot leven middels de rekbare, indringende tenorstem van Michael Spyres.

Even fel en onbevreesd is de countertenor Paul-Antoine Bénos-Djian in de rol van zijn oudste zoon Farnace. Afgezien van een bijrol (Arbate) die behept is met ondermaats Italiaans, is de rest van de bezetting ook sterk. Jammer dat de jongere zoon, gezongen door Elsa Dreisig, een beetje gezichtsloos blijft. Dat komt deels doordat de drie lange sopraanrollen qua klankkleur heel dicht bij elkaar liggen. De parelende sopraanstem van Sabine Devieilhe en de zachte weemoed van Julie Fuchs spreken meer tot de verbeelding.

Les Musiciens du Louvre Mitridate Klassiek ★★★★☆ Erato