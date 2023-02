‘More Than A Feeling’ is een prachtig monument voor radiomaker Alfred Lagarde ★★★★☆

Wie in de jaren tachtig en negentig de radio of tv aanzette, hoorde overal de stem van Alfred Lagarde. Het leek wel alsof hij alle reclamespotjes insprak en alsof alle dj’s in die tijd hem wilden nadoen. Voor veel radiomakers was en is Alfred Lagarde (1948-1998) een voorbeeld. Zo ook voor Kink-dj Tim Op het Broek die in zijn tiendelige podcast More Than A Feeling een antwoord zoekt op de vraag wie Alfred Lagarde eigenlijk was.

De podcast begon afgelopen januari, precies 25 jaar nadat Lagarde aan een hersenbloeding overleed. Los van de uitstekende research en de inzichtelijke interviews van Op het Broek met zo ongeveer alle mensen met wie Lagarde heeft samengewerkt, is het het geweldige geluidsontwerp van Dion Posdijk die deze podcast zo bijzonder maakt.

Je kunt lang luisteren naar Leo van der Goot en Peter Holland die praten over Lagardes tijd bij piratenzender Radio Noordzee. Of naar Frits Spits, die vertelt hoezeer hij Lagarde bewonderde, die in Betonuur (1978-1982) zijn voorliefde voor hardrock doordrukte. Of naar Adam Curry en Jeroen van Inkel die nog altijd in superlatieven spreken over de man die van Veronica’s Countdown Café eind jaren tachtig een begrip maakte.

Maar wat deze podcast zo goed maakt, is dat de makers bewijzen hoe goed Lagarde in zijn vak was, met lange montages van zijn aankondigingen, jingles en andere radiospotjes. Geweldig dat het allemaal bewaard is gebleven en nu zo meesterlijk gemonteerd is. Het maakt deze podcast het beste monument denkbaar voor Lagarde, een audio-perfectionist die overigens beslist zijn zwarte kanten had.

Daar wordt niet aan voorbijgegaan. De fles wodka die naast hem in de auto lag, zijn drugsgebruik: iedereen zag het, niemand deed wat. Hij kwam overal mee weg omdat wat hij leverde goed was. Maar hoe de man die in de jaren zeventig hooguit een colaatje dronk en na zijn werk weer snel terugging naar zijn vriendin in alles zo mateloos kon worden, dat wordt niet helemaal duidelijk. Uiteindelijk wordt hij door Veronica, zoals hij het zelf voelde, op een zijspoor gezet als hij alleen nog op Kink FM, hun alternatieve station, via de kabel te horen is.

Op de dag waarop hij overlijdt mag het uit het publieke bestel gestapte Veronica eindelijk de ether in. Het inspreken van nieuwe Veronica-jingles was eind 1997 zijn laatste klus. Hij heeft ze nooit op de radio gehoord.