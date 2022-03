Moonfall is de kolderiekste rampenfilm in het oeuvre van regisseur Roland Emmerich ★★★☆☆

Moonfall begint met twee astronauten die tijdens een reparatie in de ruimte kissebissen over de tekst van Toto’s Africa, waarna ze door een mysterieuze zwerm worden overvallen. Zijn het robots? Is het iets buitenaards? Terug op aarde worden ze door niemand geloofd, behalve door een morsige complotdenker die een theorie aanhangt waarin de maan uit een holle constructie bestaat. Ondertussen raakt de maan uit koers en lijkt een allesvernietigende botsing met de aarde onvermijdelijk. De paniek slaat beduidend sneller toe dan in de recente Netflixhit Don’t Look Up.

Zo zet specialist Roland Emmerich (Independence Day, The Day After Tomorrow) in hoog tempo alle ingrediënten klaar voor de absurdste en kolderiekste rampenfilm in zijn oeuvre. Zijn voorliefde voor grootschalige destructie oogt inmiddels vrij sleets – wéér regent het boten en treinen – en de overdosis ironie maakt haast elke gebeurtenis betekenisloos, maar het enthousiasme waarmee hij Moonfall in het laatste half uur gierend uit de bocht laat vliegen maakt veel goed.