Mooie spanning tussen een moeder en dochter, tussen een man en zijn ‘vrouwke’

Bij haar romandebuut in 2015 ontving de Vlaamse journalist Isabelle Rossaert (1966) in deze krant lof voor haar ‘fijne, ritmische’ zinnen die een ‘aangename sfeer’ schiepen. Die vaardigheid bezit ze nog steeds, blijkt uit de verhalenbundel En dit zal zo voorbij zijn – nodeloos fletse titel trouwens. In het openingsverhaal maakt een volwassen dochter met haar dementerende moeder een cruise door het Middellandse Zee-gebied. De moeder, even charmant als voorheen, voert hallucinante gesprekken met medepassagiers, raakt op het schip voortdurend zoek en loopt weg in elke havenplaats die het aandoet.

Knap verbindt Rossaert dochterlijke ergernissen met dochterlijke bezorgdheid, met dochterlijke liefde dus. Ook knap is ‘Valentijn’, verhaal over het huwelijk van een man die na twee hersenbloedingen in een verpleeghuis terechtkomt, waar zijn ‘vrouwke’ hem dagelijks bezoekt. Er is duidelijk veel genegenheid tussen hen, maar hij bespeurt ook veel onuitspreekbaars. Was het geluk dat hij haar meende te bieden wel het geluk waarnaar zij op zoek was? Kennen deze beide verhalen een mooie spanning, de andere drie moeten het vooral hebben van de fraaie sfeertekening. Geen misdaad, maar beklijven doen ze nauwelijks.

Beeld Cossee