Mooie neo-krautrock uit Amsterdam van Soon ★★★★☆

Soon

Uitdagend langzaam ontvouwt zich Winter Swells, het openingsstuk van het titelloze debuutalbum van het Nederlandse duo Soon. We horen modulaire synthesizers behoedzaam de ruimte verkennen. Wat gaat hier gebeuren? Waar gaat het heen?

Twilight, het tweede stuk, biedt het antwoord nog niet helemaal, maar op de tweede plaatkant, in Wollemi Pine, wordt het al duidelijker: hier bouwen twee muzikanten uit Amsterdam (gitariste Liú Mottes en geluidsboetseerder Jochem van Tol) sculpturen van gitaar, modulaire synthesizer en (ze melden zich haast onmerkbaar, tot je ineens constateert dat ze er zijn) drums en menselijke stem.

Ze werken zoals Duitse krautrockgroepen dat ooit deden: in lagen, vanuit structuren en een ongeschreven, intuïtief manifest over spanningsopbouw. Ze zeggen geïnspireerd te zijn door Dick Raaijmakers (1930-2013), wetenschappelijk pionier in elektronische muziek bij Philips.

Bijna stiekem worden de stukken driester, zoals een kind in een vreemde omgeving langzaam de schroom van zich afwerpt. Dat culmineert dan in het bloedmooie slotstuk Komodo Dragon, eerder als single uitgebracht.

Is het postrock? Krautrock? Het is in elk geval mooi én de komende weken in Utrecht, Amsterdam, Groningen en Rotterdam live te beleven.

Soon Soon Pop ★★★★☆ Subroutine