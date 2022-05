Mooie aankleding en prettig spel in Operation Mincemeat ★★★☆☆

Operation Mincemeat

Hoe het door de Britse militaire dienst geronselde lijk van een dakloze de loop van de Tweede Wereldoorlog bepaalde: dat is de onwaarschijnlijke maar waargebeurde geschiedenis die centraal staat in Operation Mincemeat. Colin Firth en Matthew Macfadyen zijn heel prettig als de mannen die het allemaal bedenken en uitvoeren, en die daarmee aan een minder opvallend maar cruciaal front vechten. Hun spionage-achtige strijd wordt gevoerd in Londense kantoren, laboratoria en achterkamertjes. Een front ook waar wantrouwen, leugens en intriges heersen, zoals regisseur John Madden en scenarist Michelle Ashford benadrukken in hun brave maar amusante bewerking van Ben Macintyres boek. De romance tussen marineofficier Ewen Montagu (Firth) en medewerker Jean Leslie (Kelly Macdonald) legt een lauw sausje over het geheel, dat vooral door de mooie aankleding alleszins genietbaar blijft.